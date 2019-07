Efter dødsulykker: Danske forlystelsesparker slår alarm

I alt tre mennesker har mistet livet og adskillige er blevet såret efter to forfærdelige ulykker med forlystelser i henholdsvis Uzbekistan og Indien. I begge tilfælde er der tale om en gigantisk gynge-forlystelse, der svinger fra side til side med stor kraft.

Voldsom ulykke i forlystelsespark: To dræbt og 27 såret

I Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) er man opmærksom på katastroferne i udlandet.

- Når der sker ulykker som dem i Indien og Uzbekistan, sender vi en alert (alarm, red.) ud til de danske parker, der har lignende forlystelser, og så kigger de voldsomt på deres egne forlystelser, siger formand for FFD Søren Kragelund til Ekstra Bladet.

I Danmark kan man prøve 'sving-forlystelser' i blandt andet Djurs Sommerland, der så sent som i foråret åbnede deres enorme svingarms-forlystelse 'Tigeren', der når en højde på 45 meter. I BonBon-Land bryster man sig af at have Danmarks hurtigste forlystelse i 'Svend Svingarm', der svinger med hele 117 km/t.

BonBon-Lands 'Svend Svingarm' er Danmarks hurtigste forlystelse. Foto: BonBon-Land.

Søren Kragelund vurderer dog, at der er forskel på de danske forlystelser, og de forulykkede i udlandet.

- I FFD og i den europæiske forlystelsesparkssammenslutning (IAPPA) gætter vi på, at de forlystelser, der er knækket i udlandet er billige kopier, lyder det fra Søren Kragelund.

I Danmark er der stramme sikkerhedsregler for alle forlystelser.

- Sikringen af forlystelserne kører løbende. Før en forlystelsespark kan åbne igen i starten af året, skal alle forlystelserne sikkerhedsgodkendes. Blandet andet med røntgenundersøgelse af metallet, forklarer Søren Kragelund.

Sikkerhedsfirmaer har is i maven

I Danmark er det, i langt de fleste tilfælde, de uafhængige virksomheder Teknologisk Institut og Force Technology, der står for sikkerhedsgodkendelsen af forlystelserne i de danske parker. Ingen af de to virksomheder vil dog male fanden på væggen efter de to tragiske hændelser i udlandet.

-Vi er opmærksomme på, hvad der sker i udlandet, herunder eventuelle drøftelser af sådanne hændelser med forlystelsesejerne”, siger Morten Ulletved fra Teknologisk Institut.

Force Technology har ikke ønsket at udtale sig, men nævner overfor Ekstra Bladet, at de ikke mener, at danske forlystelsesparker har forlystelser af samme type, som den der mandag knækkede i Indien.

I Foreningen for Forlystelsesparker i Danmark forsikrer man, at danske vovehalse roligt kan tage en tur i de danske sving-forlystelser.

- Man skal ikke være bange for at prøve danske forlystelser, der er styr på det, og forlystelserne er indkøbt hos anerkendte europæiske fabrikanter, siger Søren Kragelund til Ekstra Bladet.

Djurs Sommerland lancerede i foråret deres bud på en svingarmsforlystelse. Du kan se testkørslen af 'Tigeren', den højeste forlystelse i parkens historie, her: