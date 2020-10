Efter drab: Anholdt på motorvej

Mistænkes for at stå bag banderelateret drab på 21-årig mand

Politiet har mandag anholdt en 29-årig mand, som de mistænker for at stå bag et drab på en 21-årig.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Drabet skete på Kappelvænget i Aarhus Vest den 25. september i år tæt på det muslimske samlingssted Salsabil.

Her blev det 21-årige offer ramt af skud kort efter klokken 19.30. Manden blev efterfølgende kørt til akutmodtagelsen, hvor han kort efter døde.

Det er politiets teori, at drabet skete som led i den verserende bandekonflikt mellem Trillegården og Brabrandgrupppen (BB red.).

På stedet blev seks personer anholdt for at sikre deres forklaringer og spor, men ingen af dem blev sigte i forbindelse med drabet.

Mandag fik politiet dog et gennembrud, da betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi i samarbejde med Østjyllands Politi kunne anholde den 29-årige mand, mens han befandt sig i sin bil på en rasteplads ved Hærvejen.

Anholdelsen er ifølge politiet sket efter intens efterforskning og især de senere dage intens eftersøgning af den formodede drabsmand.

Den 29-årige mand forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Konflikten mellem Trillegården og Brabrandgrupperingen blev angiveligt kickstartet med en episode 7. september i år på en Q8 tankstation på Viby Ringvej i Viby, hvor flere mænd kom i skænderi.

To blev angrebet med en peberspray, og en 28-årig mand fik slået sit hoved ind i en mur. Episoden udviklede sig, da den ene angrebne sprang ind i sin bil, hvor hans hustru sad bag rattet, og parret flygtede i høj fart med flere biler efter sig.

En af forfølgerne kørte ind i siden på ægteparrets bil. Også to tilfældige borgeres biler blev ramt, men ingen kom til skade ved episoden.

En 24-årig mand sidder varetægtsfængslet for kvalificeret vold i forbindelse med den episode.

