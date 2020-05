Efter drab: Nu forlanger kendte retfærdighed

I et åbent brev til myndighederne opfordrer amerikanske stjerner til, at myndighederne skynder sig med at få dømt den sigtede far og søn for mordet på Ahmaud Arbery

Den 23. februar blev Ahmaud Arbery skudt og dræbt i Brunswick i delstaten Georgia.

I en videooptagelse ses, hvordan den afroamerikanske, 25-årige Ahmaud Arbery kommer løbende ned ad en vej, hvor en bil foran ham stopper. Her træder to hvide mænd ud af bilen, som forsøger at stoppe Arbery. Der opstår et slagsmål, og Arbery bliver skudt.

Siden har de to sigtede, der er far og søn, forklaret, at de antog løberen for at være indbrudstyv.

Drabet, der af mange bliver opfattet som racehad, har fået stor opmærksomhed hos amerikanerne og har udløst flere demonstrationer. Også præsident Trump kalder sagen 'dybt foruroligende'.

Myndighederne har dog ventet længe om at arrestere de to mænd, men efter 74 dage blev de varetægtsfængslet.

Og nu er flere amerikanske stjerner - heriblandt Jay-Z og hans bureau Roc Nation, Alicia Keys med flere - gået sammen i et åbent brev, der lægger pres på myndighederne i forhold til at få de to mænd dømt, skriver det amerikanske medie TMZ.

Derudover ønsker de også, at myndighederne skal sigte den tredje mand, der optog videoen.

'Vi sætter pris på, at I har arresteret og sigtet disse mænd for mordet på Ahmaud, og vi håber at dommen vil vise, at i staten, som gav os Martin Luther King, og som har været stedet for det værste og det bedste i forhold til civile rettigheder, at Dr. Kings ord må vise sig sande: Det moralske univers' bue er lang, men den bøjer mod retfærdighed', står der blandt andet i brevet.