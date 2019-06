Efter drab og brand: Nu er offeret identificeret

Efter fem dage er det lykkedes at få en endelig identikation af offeret, der blev fundet i brandtomt

Der var som ventet tale om den 80-årige mandlige beboer, der blev fundet dræbt på sin landejendom på Slagelse Landevej i Vemmelev søndag morgen.

Undersøgelser af liget har fastslået, at han blev dræbt, før der blev sat ild til ejendommen.

Politiet modtog anmeldelsen søndag morgen 9.25.

Drabet på den 80-årige mand indgår nu i en særlig efterforskningsgruppe, der samler efterforskningen af drabet på Kiehn Andersen i Ruds Vedby i april, ligesom de også er i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om branden og drabet på Finn Ørsdal i Gundestrup i Odsherred i februar.

Det skyldes, at der er flere ligheder mellem drabene, udover det faktum, at der er blevet sat ild til alle tre gerningssteder. Alle ofrene var ældre, pensionerede og enlige mænd, der boede på landejendomme ud til relativt befærdede landeveje. Der er to måneder mellem hvert af drabene.