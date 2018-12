Efter drab på danske Louisa: Mistænkte kræves undersøgt for terror

En stor gruppe mistænkte fra sagen om drabene på to kvindelige turister i Marokko skal efterforskes for planlægning af terror.

Det mener anklagemyndigheden i Marokko, som ved et retsmøde søndag har bedt en dommer om at undersøge 15 anholdte personers mulige terroraktiviteter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang, at der - så vidt offentligheden er blevet oplyst - er afholdt et retsmøde i drabssagen.

I alt 15 personer har søndag været stillet for en dommer. Yderligere syv mistænkte vil ifølge AFP blive stillet for en dommer i løbet af de følgende dage.

Den fremmødte, statslige anklager bad under retsmødet om, at de mistænkte bliver efterforsket for at 'etablere en gruppe til at forberede og udføre terrorhandlinger', "planlægning af livsfarlige angreb" samt for at "advokere for terrorisme".

De dræbte veninder - 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Danmark og 28-årige Maren Ueland fra Norge - blev fundet døde i et bjergområde i Marokko 17. december. De var på vandretur i det nordafrikanske land.

Blandt de i alt 22 anholdte i sagen er fire mænd, som en uge før drabene offentliggjorde en video, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.

Det er dog uvist, hvorvidt de fire mænd har deltaget i søndagens retsmøde.

En af mændene på videoen - den 25-årige gadesælger Abdessamad Ejjoud - menes at være hjernen bag dobbeltdrabet. Ifølge de marokkanske myndigheder skal han have begået forbrydelsen sammen med to andre: den 27-årige snedker Younes Ouaziyad og den 33-årige gadesælger Rachid Afatti.

Marokkansk politi har tidligere oplyst, at Abdessamad Ejjoud står i spidsen for en terrorcelle, der støtter Islamisk Stat. Politiet mener dog ikke, at ledelsen af Islamisk Stat har været involveret i planlægningen af drabene på de to turister.

En efterforskningsleder - Abdelhak Khiam - fra politiet i Marokko har tidligere ifølge AFP oplyst, hvordan de dræbte kvinder mistede livet: De blev knivstukket, fik halsen skåret op og blev derefter halshugget.

Se også: Politi i Marokko anholder schweizer i makaber drabssag

Se også: Marokkansk politi: Her er hjernen bag uhyggeligt dobbeltdrab

Se også: Nye anholdelser i Marokko

Se også: Marokkansk politi: De var der for at slå turister ihjel

Se også: 'Nej til terrorisme': Marokko rystet af dobbeltdrabet på Louisa og Maren

Se også: Louisa og Maren myrdet i Marokko: Mindes af lokale og turister