Efter drab på Louisa: Mand dømt

En schweizisk-britisk mand er idømt ti års fængsel efter drabene på danske Louisa Vestergaard Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko.

Han er ikke dømt for selve drabene. Han er derimod dømt for at have deltaget i en terrororganisation.

Det skriver norske NRK, der citerer schweiziske RTS.

Der er tale om en 33-årig konvetit. Dommen bekræftes af hans familie og hans advokat over for det schweiziske medie.

Han er dømt for tre ting:

At have deltaget i terrororganisation. At have forsvaret terror. Og for ikke at have reageret over for en kriminel handling.

Den 33-årige siger, at han ikke kender islamisterne, der dræbte de to skandinaviske turister, mens hans forsvarer siger, at dommen vil blive anket.

De to piger blev fundet dræbt i et turistområde nær landsbyen Imlil mandag 17. december.