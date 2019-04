Efter drab: Politiet indfører visitationszone

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Efter drabet på en 18-årig mand i aftes vælger Midt- og Vestsjællands Politi nu at indføre visitationszone i dele af byen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Det er politiets opfattelse, at drabet kan have sammenhæng med en skudepisode den 27. marts 2019 ved Mellemvang – Holbæk Have og med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet.

Midt- og Vestsjællands Politi har på denne baggrund iværksat en målrettet efterforskningsindsats for at søge at finde den eller de ansvarlige for drabet og få dem draget til ansvar. For at imødegå risikoen for nye hændelser indføres der endvidere fra i dag og foreløbig 14 dage frem en visitationszone i Holbæk by.

For at sikre trygheden i Holbæk styrker politiet samtidig den patruljemæssige tilstedeværelse i Holbæk, således at borgerne kommer til at opleve en intensiveret patruljering på alle tider af døgnet.

Herudover vil både politikredsens tryghedsskabende lokalbetjente og den mobile politistation være til stede i byen. Formålet med indsatsen er at komme i dialog med borgerne i Holbæk og øge trygheden ved en synlig og stærk polititilstedeværelse,' lyder det i pressemeddelelsen.

Episoden, der kostede den 18-årige livet, udspandt sig søndag aften ved 22-tiden. Her blev der affyret flere skud beboelsesejendommen Ladegårdsparken, der er nabo-bebyggelse til Vangkvarteret.

Den 18-årige, der i følge Ekstra Bladets oplysninger har indvandrerbaggrund, og er fra Holbæk, opholdt sig ved ejendommen, hvor han blev ramt og pådrog sig så svære kvæstelser, at han afgik ved døden.

'I forbindelse med sagen leder politiet efter en ung mand, lys i huden, muligt etnisk dansk, almindelig af bygning, iført blå kasket og sort jakke.

Den mistænkte mand flygtede til fods fra gerningsstedet i retning mod en parkeringsplads ved et supermarked, Ladegårdsparken Vest 167, Holbæk. Kort efter kørte herfra et køretøj med en 'hidsig' motorlyd i høj fart væk fra parkeringspladsen og i ukendt retning,' skrev politiet i en tidligere pressemeddelelse.

Personer, der har foretaget observationer i området, eller som har oplysninger i sagen, bedes kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på tlf. 114.