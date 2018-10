Efter drabsforsøg: Politiet frigiver overvågningsvideo

Københavns Politi frigiver nu et klip fra en overvågningsvideo i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere to gerningsmænd bag et drabsforsøg i det københavnske nordvest-kvarter

Københavns Politi anmoder nu om hjælp fra offentligheden til at finde frem til de gerningsmænd, der stod bag et drabsforsøg på en 28-årig mand onsdag 21. februar.

Det skriver Københavns politi i en pressemeddelelse.

- I første omgang har vi forsøgt selv at identificere ham på anden vis, og nu er vi så kommet til at vi vil bede offentligheden om at hjælpe os, siger politikommissær Carsten Lerbjerg til Ekstra Bladet.

Drabsforsøget skete omkring klokken 21:35 på Bygmestervej nr. 15, 2400 København NV, og gerningsmændene kørte fra stedet i en stjålet VW Passat.

Flugtbil set i Ballerup

Under episoden blev chaufføren siddende bilen, imens medgerningsmanden steg ud ad højre bagdør og løb over til den 28-årige, hvor han afgav flere skud.

Efter skuddene var blevet affyret, løb gerningsmanden tilbage og satte sig ind på højre forsæde, og de to personer kørte væk.

Passaten kørte dernæst til P-plads ved Træets Kvarter i Ballerup, hvor den senere blev fundet udbrændt. Bilen havde registreringsnummeret AR95501, og den er stjålet fra en adresse på Bavneåsen i Hedehusene mellem Jul og Nytår i 2017.

- Både før og efter drabsforsøget ved vi, at bilen har befundet sig oppe ved Træets Kvarter i Ballerup. Derfor interesserer vi også selvfølgelig også for, om der er nogen der har kendskab til bilen, forklarer politikommissær Carsten Lerbjerg.

Politiet var massivt til stede på Bygmestervej i det københavnske nordvestkvarter, hvor en 28-årig mand blev forsøgt dræbt, imens han sad i sin bil. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi Afdelingen for Organiseret Kriminalitet håber, at nogen kan genkende personen i mørkt tøj, der afgiver skud, eller kan give oplysninger om, hvem der har haft rådighed over Passaten i perioden efter tyveriet og indtil den blev brændt af.

Politiet mener, at gerningsmanden iført mørkt tøj kan genkendes ud fra beklædning, statur og løbestil, siger politikommissær Carsten Lerbjerg. Har man nogen oplysninger om sagen, kan man ringe på 114.

Offer er tidligere tilknyttet bandemiljøet

Ekstra Bladet har tidligere kunne oplyse, at drabsforsøgets 28-årige offer tidligere har været tilknyttet det københavnske bandemiljø.

- Den 28-årige mand er kendt af politiet. Han har ikke været en del af bandemiljøet det seneste år, men for år tilbage var han. Hvilken gruppering vil jeg ikke komme ind på, men det er ikke til at sige, om det er den gamle historik, der ligger bag denne episode, sagde Torben Svarrer, chef for Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi.

På grund af den 28-åriges forbindelse til bandemiljøet, vil politikommissær Carsten Lerbjerg ikke afvise, at der er tale om et bandeopgør.

- Vi kan i hvert fald ikke afvise, at det har noget med det at gøre. Jeg kan ikke med 100 procent sikkerhed sige, at det er et bandeopgør, men det kunne det godt være, siger han.

Den 28-årige mand var selv i stand til at tage på sygehuset, efter han var blevet ramt af skud 21. februar. Han kørte, ligesom gerningsmændene bag drabsforsøget, i en VW Passat. Foto: Kenneth Meyer

