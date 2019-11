Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En person er blevet skudt af politiet i Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Midt- og Vestjyllands Politi har skudt og anholdt en gerningsmand efter trusler og formodet skyderi i Viborg. Gerningsmanden er kørt til behandling på Regionshospitalet Viborg, men er uden for livsfare. Ingen andre er kommet alvorligt til skade. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) November 5, 2019

Manden skulle ifølge politiet have fremsat trusler i forbindelse med et formodet skyderi.

Han meldes i behandling tidligt tirsdag morgen, men uden for livsfare.

Forud for skyderiet er et længere hændelsesforløb, forklarer chefpolitiinspektør fra Midt- og Vestjyllands Politi, Claus Hilborg, til Ekstra Bladet.

Politiet får den første anmeldelse 23.06.

- Her lyder det, at en gæst er blevet bortvist fra et værtshus, der hedder Børsen, i Viborg. Herefter skulle personen have truet med pistol og afgivet skud mod værtshusets dør, siger politiinspektøren.

Politiet har ikke selv kunne finde tegn på skud ved værtshuset endnu.

23.25 får politiet endnu en anmeldelse.

- Den lyder på, at en gerningsmand er trukket ind på to adresser i Viborg, hvor han har truet og slået en mand og kvinde med en pistol. Det er på to naboadresser til værtshuset, siger Claus Hilborg, der uddyber, at ingen af de forurettede er kommet alvorligt til skade, men de kender ikke gerningsmanden.

23.39 løber endnu en anmeldelse ind.

- Flere vidner siger, at de har set en bevæbnet mand flere steder i Viborg. Nogle har hørt skud. Det kobler vi selvfølgelig sammen.

23.58 har politiet ikke fået fingrene i gerningsmanden, men nu lyder anmeldelserne på, at gerningsmanden opholder sig på sin adresse i Viborg. Et vidne flygter fra stedet på grund af gerningsmandens adfærd.

Forskanser sig

Få minutter efter får politiet indrammet hele adressen, så manden ikke kan forlade stedet. Politiet er dog ikke i kontakt med manden.

- 00.42 er der en konfrontation mellem politi og gerningsmand. Her afgiver politiet skud mod ham. Jeg kan ikke komme nærmere ind på hvorfor, siger chefpolitiinspektøren, da sagen om skuddet er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP, red.).

Politiet er tirsdag morgen stadig til stede på adressen, hvor manden endte med at indfinde sig. Foto: René Schütze

Efterfølgende forskanser manden, der blev ramt i armen, sig igen på adressen. Først 01.17 bliver han anholdt af politiet uden afgivelse af yderligere skud.

Politiet har endnu ikke afhørt manden, men de kender ham godt. Der er tale om en 34-årig mand med dansk oprindelse, der er bosat i Viborg.