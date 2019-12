Efter drama på byggeplads: Mand anholdt

En mand er tirsdag blevet sigtet for ulovligt arbejde i København

Tirsdag morgen er en mand blevet sigtet af politiet for ulovligt arbejde i København. Han blev anholdt på Hillerødgade.

Det bekræfter Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at vi i morges har anholdt en person under en kontrol. Han er sigtet for ulovligt arbejde, lyder det fra presseafdelingen i Københavns Politi.

Mandag var en byggeplads genstand for ballade, da op mod 400 stilladsarbejdere stormede den. Politiet oplyser dog, at det endnu ikke vides med sikkerhed, om den anholdte mand har forbindelse til selve uroen på byggepladsen på Lundtoftegade.

Situationen omkring byggepladsen eskalerede søndag aften. Her ville en repræsentant fra Dansk El-Forbund og en stilladsarbejder forholdene på byggepladsen, da de blev overfaldet. Politiet har bekræftet, at der har været et overfald.

Mandag var op mod 400 stilladsarbejdere derfor samlet foran byggepladsen. Dels ville de have stoppet arbejdet, dels ville de gøre opmærksom, at de ikke ville finde sig i, at deres kollega var blevet overfaldet.

Selv om stilladsarbejderne i første omgang lod forstå, at de ville være fredelige, endte det med, at de stormede byggepladsen og rev et stillads ned. Efterfølgende blev også en hvid Porsche Cayenne væltet.

Mandag var der voldsomme optøjer på Nørrebro i forbindelse med en demonstration fra de vrede stilladsarbejdere. Her går det ud over en Porsche. Privatoptagelse.

En lignende var blevet set i forbindelse med overfaldet søndag aften, har flere kilder beskrevet til Ekstra Bladet. Bilen er leaset af Donatas Aleksandravicius, der ejer DS Byggeri, som har stilladserne på pladsen.

Tirsdag sagde han til Ekstra Bladet, at han mener, at han betaler en reel løn.

– Det er Dansk Byggeri, der bestemmer, hvad jeg skal betale, siger han og uddyber:

– Jeg betaler en tømrer 130 kroner i timen, mens en murer får 150 kroner i timen.

– Hvor kommer de fra?

– De kommer fra Litauen.

– Men det er jo mindre end danske håndværkere?

– Dansk Byggeri bestemmer, hvad jeg skal betale.

– To personer blev søndag overfaldet herude. Hvad kender du til det?

– Ingenting, lyder det, mens han kigger væk.

– Hvad synes du om, at de demonstrerer?

– De er svin. De piller mine stilladser ned i stedet for at ringe til mig.

– Jeg har tilladelse til at sætte stilladser op. Jeg har ikke lejet dem. Det er mine egne, siger han.

– Hvad siger du til, at de siger, at du ikke overholder arbejdsmiljøkravene?

Han hiver sin telefon op og viser en mail fra Arbejdstilsynet dateret 21. november 2019, hvor der står, at tilsynet har været på besøg, og at der ikke er givet nogen anmærkninger.