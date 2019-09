Efter efterlysning: Mand død i ulykke

En 62-årig mand, der tidligere har været efterlyst, er afgået ved døden i en ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden var forsvundet med sin fireårige søn. Drengen var også i bilen, der var involveret i ulykken, men han er ikke kommet alvorligt til skade, oplyser politiet.

Politiet modtog mandag morgen klokken 7.13 en anmeldelse fra mandens kone, der var bekymret for sin søn, som var i den 62-åriges varetægt.

Politiet iværksatte derfor efterfølgende en eftersøgning, blandt andet med hjælp fra en helikopter fra Forsvaret og efterfølgende via en efterlysning i medierne.

Den eftersøgning blev dog indstillet, da politiet klokken 11.42 modtog en anmeldelse om en trafikulykke nord for Engesvang vest for Silkeborg. Her viste det sig nemlig, at en af parterne var den bil, som manden formodedes at køre i, og i bilen sad han og hans søn.

Den 62-årige selv omkom i ulykken, mens hans fireårige søn er blevet kørt til tjek på sygehuset.

De pårørende til begge to er blevet underrettet om hændelsen.

Politiet sender en tak til de borgere, der henvendte sig med oplysninger i sagen.