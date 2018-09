Efter farlige nålefund i jordbær: Her bliver families levebrød destrueret

En bemærkelsesværdig sag om jordbær ruller lige nu ud i Australien.

En mand blev 9. september indlagt efter at have spist et jordbær, hvor nogen havde stukket en nål ind midt i bærret, og efterfølgende har flere store grønthandlere i New Zealand besluttet, at de ikke længere vil sælge jordbær produceret i Australien.

Efter flere fund som disse er supermarkeder stoppet med at købe jordbær fra en række forskellige landmænd. Foto: Angela Stevenson

- Det her er en særdeles ond form for kriminalitet og må betragtes som et angreb på offentligheden, siger Australiens sundhedsmininister, som nu har bedt fødevaremyndighederne i både Australien og New Zealand om hjælp.

Virksomhedernes høst må nu destrueres som et resultat af det formålsløse nåle-hærværk. Foto: Joshua Gane

Læs mere om sagen og den giga-dusør, staten Queensland nu har udlovet for oplysninger, der kan føre til en opklaring af sagen.

Tonsvis af modne bær

Nu er datteren til en af de mange jordbærfarmere, der er blevet påvirket af det formålsløse hærværk, gået på Facebook for at vise omfanget. Det skriver blandt andre Daily Mail.

Hendes og familiens gård er en ud af syv store jordbærlandbrug, der nu er nødsaget til at destruere tonsvis af modne bær.

’Det her er uden tvivl det værste, der nogensinde kunne ske for min familie. Her er for en værdi af mere, end du kunne forestille dig, og indenfor tre dage mistede vi det hele, skriver Stephanie Chheang.

Sammen med den hjerteskærende tekst har hun delt en video, der viser millioner af modne bær klar til deponering.

Vil tjekke med metaldetektor

Den unge kvindes mor og stedfar driver virksomheden Dunnybrook Berries, som var det tredje firma, der blev ramt af den nationale krise, efter en mand blev indlagt den 9. september.

Stephane Chheang har nu tyet til de sociale medier for at vise omfanget og konsekvenserne for hendes familie. Foto: Privat

’Vi var nødt til at smide dem ud, fordi supermarkederne ikke ville sælge vores jordbær på grund af nåle-frygt’, skriver den frustrerede farmer-datter, der samtidig takker for al støtten og tilføjer, at virksomheden fremover blandt andet vil tjekke deres høst med en metaldetektor.

’De (moderen og stedfaderen, red.) har lagt alle deres penge og alle deres anstrengelser i at bygge sådan en succesfuld virksomhed. De arbejde hårdt for at tjene penge til vores familie og at disse egoistiske individer så ødelægger det er bare frustrerende’, skriver Stephanie Chheang.

