Efter fatal togulykke: Min kære bror er brutalt taget fra os

30-årige Kasper Brix Bærndt er en af de otte omkomne fra togulykken på Storebælt.

Det skriver den dræbtes søster i et offentligt opslag på Facebook torsdag aften:

'2019 har haft en grusom begyndelse. Min kære bror, Kasper Brix Bærndt, er brutalt blevet taget fra os i togulykken. Vi er alle i familien dybt berørte og fyldt med savn. Det føles uretfærdigt, uvirkeligt og som en helt unødvendig ulykke. Jeg har mistet en bror, en barndomsfælle, og en stærk, smuk og dygtig mand som var blevet en ægte ven', skriver søsteren Karoline Hughes i opslaget, hvor hun og resten af familien også sender deres varmeste medfølelse til de andre pårørende til ofrene for togulykken.

Ekstra Bladet har været i kontakt med søsteren, som ikke har ønsket at medvirke i en artikel, men hun har givet lov til, at vi bringer et billede og citerer fra opslaget for at vise, hvor elsket og savnet, han er.

'Husk at sætte pris på jeres kære'

Kasper Brix Bærndt var oprindelig fra Hjørring i Nordjylland, men flyttede til Nuuk i august 2016 og var ansat i sundhedsdepartementet, skriver den grønlandske avis Sermitsiaq.

I sit Facebook-opslag skriver søsteren videre:

'Livet er så uforudsigeligt. Vi glædede os til, Kasper ville flytte tilbage til Jylland fra Grønland i det nye år. Nu er det en helt anden virkelighed.

Husk at sætte pris på jeres kære, mens I har dem. Vis dem, de er elsket, og pas på dem så godt I kan. Kære Kasper, vi husker dig med alle vores gode minder. For altid.'

Stille og dygtig atlet

Også den lokale crossfit-klub i Nuuk, CrossFit Inua, mindes Kasper Brix Bærndt, som havde været medlem af klubben, stort set siden han flyttede derop.

Crossfit-klubben har lagt dette billede på Facebook af Kasper og givet Ekstra Bladet lov til at bringe det. Foto: CrossFit Inua

'Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at Kasper Brix Bærndt desværre er omkommet i den forfærdelige togulykke i Danmark.

Kasper som vi kender ham her i Inua var meget vellidt og kendt som en stille og dygtig CrossFit atlet, som har rykket sig utrolig meget til det positive.

Vi vil savne Kaspers tilstedeværelse i CrossFit Inua og vi sender vores dybeste kondolancer til Kaspers familie og venner.

Æret være hans minde'

Formanden for klubben, Lasse Nymand Petersen, har ikke ønsket at tilføje noget til mindeordene.

Fyns Politi oplyste torsdag at de dræbte er tre mænd og fem kvinder. InterCityLyn-toget 210 forulykkede onsdag morgen klokken 07:35, da en trailer formentlig blæste af et godstog og blev slynget ind i passagertoget.