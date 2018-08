Efter fem ugers eftersøgning i USA: Den 20-årige student Mollie er fundet død

Efter en af de største eftersøgninger i USA er den efterlyste student Mollie Tibbets fundet død i staten Iowa, hvor hun også selv bor.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CBS News og Fox News.

Siden den 20-årige Mollie Tibbetts for ca. fem uger siden den 18. juli forsvandt sporløst under en løbetur i Iowa i USA, har amerikanske medier fulgt efterforskningen tæt. Interessen for den unge kvindes skæbne har været massiv, og dusøren for afgørende oplysninger om Mollie Tibbetts var steget til over to millioner kroner på grund af donationer fra hele landet.

Mollie blev efterlyst, da hun ikke mødte op på sit job. (foto: AP)

Mødte ikke op op sit job

Mollie Tibbets blev meldt savnet og efterlyst, da hun ikke gennem længere tid svarede på sms'er fra sin kæreste Jack Dalton. Hun blev sidst set på en jogging-tur i sin lille hjemby Brooklyn kl. 19.30 om aftenen. Byen har kun 1400 indbyggere, og alle kender mere eller mindre hinanden. Hun blev meldt savnet dagen efter, da hun ikke dukkede op på sit sommerjob i en børnehave.

Både lokalt politi samt det amerikanske forbundspoliti FBI har arbejdet intenst på sagen. I sidste uge meldte politimyndighederne ud, at man nu fokuserede eftersøgningen på fem steder i Tibbetts hjemby Brooklyn. De fem steder inkluderede området omkring hendes kærestes hjem, en bilvask, en rasteplads for lastvogne, en gård fem kilometer fra den lille by samt en anden gård 10 kilometer fra den lille by.

Politiet vil senere på dagen afholde et pressemøde i forbindelse med sagen. Indtil videre er der ikke frigivet oplysninger omkring, hvor hun blev fundet, eller hvad der har forårsaget hendes død.