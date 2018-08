Efter flere dages uroligheder: - Det er foruroligende

Natten til søndag døde en 35-årig tysk mand efter flere knivstik.

To mænd - asylansøgere fra henholdsvis Irak og Syrien - blev varetægtsfængslet og sigtet for drabet. Det fik efterfølgende store menneskemængder til at gå på gaden søndag og mandag i den tyske by Chemnitz, der ligger i delstaten Sachsen.

Det skete i protest mod Tysklands asylpolitik.

Demonstranterne råbte ting som 'vi er folket', 'forsvind' og 'I er ikke velkomne her', da de søndag og mandag gik på gaden i Chemnitz i østtyskland. Foto: Odd Andersen/AFP

Det er ifølge lektor i tysk samtidshistorie Karl Christian Lammers foruroligende at se de bevægelser i Tyskland. Men han understreger, at det er et område i Tyskland, der er kendt for at være meget imod indvandring.

- Det er foruroligende, når så stor en menneskemængde bakker op om had og vold, råber ad fremmede og overfalder moddemonstranter. Sachsen er en højborg for højreekstreme grupperinger. De har en tradition for at være imod indvandring, og det kan ses i deres parlament, hvor det indvandrerkritiske Alternative Für Deutschland er det næststørste parti, og det neonazistiske parti NPD fik stemmer nok til at komme ind, siger han.

Politiet meddelte tirsdag, at der vil blive rejst mindst 10 sigtelser mod demonstranter, der har har udvist sympati med organisationer, der strider imod den tyske forfatning. Foto: Jens Meyer/AP Photo

Tyskland har strammet deres asylpolitik siden 2015, hvor de tog imod over en million flygtninge. Indenrigsministeren Horst Seehofer har været en heftig kritiker af asylpolitikken, og han har blandt andet truet med at lukke grænserne i Bayern. Det kan ses i lyset af, at han snart skal til delstatsvalg i Bayern. Her ser det i meningsmålingerne ud til, at Alternative Für Deutschland kommer til at få stor fremgang.

- Blandt de mennesker, der gik på gaderne i Chemnitz, er der også mennesker, der ikke er højreekstremister, men som bare er utilfredse med asylpolitiken. Det er en kendsgerning, at der i store dele af befolkningen i Tyskland er en udbredt skepsis over for Merkels åbne grænser og tildeling af asyl, siger Karl Christian Lammers.

AFD kan få fremgang

Der er to vigtige i valg i Tyskland i løbet af efteråret. Både i Bayern og i Hessen skal borgerne i stemmeboksene.

Det indvandringskritiske parti Alternative Für Deutschland kan drage fordel af det, der skete i Chemnitz, mener lektoren.

- Det politiske perspektiv er, at AFD får succes med at omtale den øgede kriminalitet ved at bruge Chemnitz som dokumentation. Hvis de til valget i Bayern kommer ind med, som det ser ud nu, 15-20 procent af stemmerne, vil der blive et stort pres på regeringen for at stramme asyllovgivningen i Tyskland, siger han.

Politiet mistede kontrollen under en demonstration i Chemnitz søndag, hvor deltagerne angreb personer, som de antog for at være indvandrere. Foto: Jens Meyer/AP Photo

Det er ikke første gang, at der kommer voldsom modstand mod indvandring i Sachsen.

En gentagelse

I den nedslidte østtyske by Hoyerswerda ikke langt Chemnitz var der i 1991 en episode, der rystede den tyske befolkning. Grupper af unge tyskere stormede et lejlighedskompleks med flygtninge under stor jubel fra hundredevis af naboer. De 230 skræmte flygtninge måtte evakueres og køres væk i busser til en militær base i nærheden.

Senere på aftenen jublede folk i et tv-indslag over, at byen nu var 'flygtningefri'.

Ifølge Karl Christian Lammers er de voldelige demonstrationer mod indvandring, vi ser i Chemnitz, mere at betegne som udskejelser i Sachsen fremfor et billede på hele Tyskland.

- Regeringen med Merkel i spidsen har taget skarp afstand fra volden, og de har sagt, at der vil blive indsat mere politi i området. De vil ikke finde sig i, at gaden tager magten i Sachsen. Flertallet af tyskere tager også afstand til det, selvom der er en stigende utilfredshed mod den førte indvandringspolitik.