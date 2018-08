Efter flere måneders kamp: Nu får Peter Madsen sit ønske opfyldt

Drabsdømte Peter Madsen får et flere måneder langt ønske opfyldt.

Sådan lyder meldingen fra den danske ubådsbyggers advokat Betina Hald Engmark, der i en SMS til BT oplyser, at Peter Madsen indenfor den nærmeste fremtid bliver flyttet fra Storstrøm Fængsel til Herstedverster Fængsel.

'Jeg modtog i går besked om, at der nu er truffet en afg (afgørelse, red.) om flytning. Det kommer til at ske, når der er en plads ledig,' lyder det fra Betina Hald Engmark, til BT i en sms.

Dermed er det uklart, hvornår Peter Madsen reelt får lov til at flytte fængsel.

Til Ekstra Bladet oplyser Betina Hald Engmark, at der ingen tidshoriosnt er på.

På spørgsmålet om Peter Madsen selv er blev orienteret, lyder det fra advokaten:

- Ja, min klient er blevet underrettet.

Derudover har Betina Hald Engmark ingen kommentarer til den seneste udvikling.

Men hun har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at de allerede for flere måneder siden, efter det stod klart, at Peter Madsen kun ankede strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet, har ansøgt om, at han blev flyttet fra Storstrøm Fængsel.

- Vi har gennem flere måneder søgt om, at han kunne blive overflyttet til Herstedvester, og det er ikke sket. Det er helt normalt, når det kun er strafudmålingen, der står tilbage, at der kan ske overflytning. Det, vi har fået at vide, er, at det ikke kan ske lige nu, lød det dengang fra Betina Hald Engmark.

Overfaldet i fængslet

Beslutningen om flytning af Peter Madsen kommer efter, at han tidligere denne måned blev udsat for et voldeligt overfald i fængslet af en medfange.

I forbindelse med et socialt fællesskab med en medindsat blev Peter Madsen slået, så han fik en skade i ansigtet og måtte til kortvarig behandling. Han kunne dog kort efter vende tilbage til fængslet.