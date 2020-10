Efter Flugtforsøg: Nu er Madsen på topsikret afdeling

Efter den mislykkede flugt tirsdag er Peter Madsen nu overflyttet til Storstrøms Fængsel på det nordlige Falster, erfarer Ekstra Bladet.

Her er han anbragt på fængslets særligt sikrede afdeling - afdeling E - der er tiltænkt bandemedlemmer samt fanger, der antages at udgøre en flugtrisiko.

Overflytningen er sket i dag, efter at han de to foregående døgns tid har været låst inde på en ligeledes særligt sikret afdeling på Vestre Fængsel i København. Selvsamme afdeling var tidligere beliggende på Københavns Politigård, men er nu rykket til Vestre.

Tidligere flugtkonge:- Madsens forsøg var amatør-agtigt

Det var midt på formiddagen tirsdag, at den drabsdømte Madsen ved hjælp af en pistol attrap og et bombebælte, der ligeledes viste sig at være en attrap, tvang sig ud fra Herstedvester-fængslet i Albertslund.

Undervejs tog han et kvindeligt gidsel.

Sådan tager gården sig ud på Særligt Sikret Afdeling E på Storstrøms Fængsel. Foto: Per Rasmussen

Jagtede Peter Madsen: Uventet helt hyldes

Peter Madsen nåede dog ikke langt, men blev anholdt kort efter af svært bevæbnet politi. Det skete blandt andet fordi en snarrådig fængselsbetjent fra Herstedvester optog forfølgelsen:

- Han gør sit ypperste for at holde kontakten og få fingre i ham igen. Det sker i en situation, har jeg forstået, hvor Peter Madsen havde truet ret voldsomt, og betjenten faktisk var ret skræmt. Men han fortsatte alligevel uden at ville tage kontakt selv, siger Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet.

Forbundsformanden udtaler i den forbindelse, at han er fuld af beundring i forhold til betjenten, der fulgte efter Peter Madsen.

Storstrøms Fængsel ligger ved Nørre Alslev på det nordlige Falster. Foto: Per Rasmussen

Den drabsdømte ubådsbygger kender Storstrøms Fængsel i forvejen, da han tidligere har været anbragt der.

I 2018 blev han overfaldet af en 18-årig medindsat, der nåede at tildele Madsen er serie knytnæveslag i ansigtet, før han blev stoppet i sit forehavende.



Forsvarer: Derfor flygtede han

Sigtelserne mod Peter Madsen: Tvang psykologen til at gå med