Efter grænse-kaos: Politiet indrømmer fejl

Politiet erkender, at de fredag har begået en fejl ved grænsen fra Slesvig-Holsten.

De har nemlig afvist 'et mindre antal' slesvig-holstenere ved grænsen efter nye indrejserestriktioner. Problemet er, at disse indrejserestriktioner for Slesvig-Holsten først træder i kraft ved midnat, og at de borgere skulle have haft adgang til Danmark.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelsne.

Fredagen igennem har der derfor været kaos og forvirring ved grænsen, da borgerne er blevet afvist, selvom de nye indrejserestriktioner ikke er trådt i kraft endnu for den region.

Afvist ved grænsen

Til JydskeVestkysten har flere fra feriebranchen udtrykt deres utilfredshed med dagens situation.

- Det er i forvejen svært at finde ud af reglerne, for tingene bliver lavet om fra dag til dag. Nu kommer folk stille og roligt i deres biler og skal i sommerhus, og så gudhjælpemig om tingene ikke bliver lavet om på stedet, så folk nu holder ved grænsen og ikke kan komme ind, siger Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør Feriehusudlejernes Brancheforening til JydskeVestkysten.

Lokalmediet skriver, at fejlen blev opdaget omkring klokken 14, hvorefter slesvig-holsterne igen kunne komme ind over grænsen.

Gælder fra midnat

Fredag 23. oktober trådte nye restriktioner for indrejse vedrørende indrejsende fra højrisikolande i kraft, og håndhævelsen er blevet skærpet i takt med, at borgere har kunnet indrette sig efter reglerne.

Det er dog først fra midnat, at Slesvig-Holsten bliver kategoriseret som en karantæneregion, og dermed er borgere i regionen også omfattet af de nye restriktioner.

Det betyder for borgere, der bor i regionen, at man fra midnat mellem fredag og lørdag skal have et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark for at komme ind i landet. Det kan for eksempel være, hvis man skal på arbejde.

Man kommer dog stadig til at kunne komme ind i landet som borger fra Slesvig-Holsten, selvom man ikke har et anerkendelsesværdigt formål - det krævet bare, at man kan fremvise en negativ coronatest.

Politiet beklager, at nogle borgere Slesvig-Holsten er blevet afvist ved en fejl.