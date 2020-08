Efter grov vold: Fire pizzakunder efterlyses

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd blev en sen nattetime i forrige weekend ilde tilredt i det centrale Aalborg, da fire mænd overdængede dem med slag og spark.

Den alvorlige sag får nu Nordjyllands Politi til at bede offentligheden om hjælp.

De søger konkret fire unge mænd, som skal have opholdt sig på Elika Pizza på Vesterbro 88 kort efter midnat og kort før, at overfaldet fandt sted på hjørnet af Borgergade og Vesterbro.

- Det er vores vurdering, at disse fire unge mænd kan have vigtig viden, som kan bidrage til sagens fulde belysning. Derfor vil vi gerne tale med dem så hurtigt som muligt, siger politikommissær og efterforskningsleder Kenneth Rodam ifølge en pressemeddelelse.

Han opfordrer de unge mænd til at ringe til politiet på telefon 114.



De fire unge mænd beskrives som:

A: Sort, krøllet hår med lyse spidser, iført rød T-shirt med hvide striber på skulderen, grålige bukser og sneakers med påskriften w a l k.

B: Iført lyseblå kasket, som sad omvendt på hovedet, blå eller mørk trøje, lyse bukser og hvide sneakers.

C: Lyst hår, iført blå eller mørk jakke, lyse bukser og hvide sneakers.

D: Mørkblondt hår og iført blå eller mørk polo-T-shirt og lyse bukser.



Umiddelbart efter overfaldet, som foregik omkring klokken 00.20 natten mellem 24. og 25. juli, anholdt Nordjyllands Politi to af de formodede i alt fire gerningsmænd.



- Det er en alvorlig sag. Vores efterforskning har fastslået, at de forurettede udsættes for slag og spark – også mens de ligger ned. Vores arbejde består nu i at få hele hændelsesforløbet fuldt belyst, så de kan skyldige kan blive stillet til ansvar, siger Kenneth Rodam.

Begge voldsofre blev behandlet for skader på hospitalet. Den ene havde blandt andet pådraget sig en hjernerystelse.

Opdateres ...