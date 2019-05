Efter hunde-kidnapning og skud: Sådan gik det Oskar

Ulla Thomsens labrador Oskar vendte hjem til trygge omgivelser, efter at være blevet kidnappet som en del af et voldsomt skyderi i Plejelt i Nordsjælland, men den 15-årige hund blev aldrig sig selv igen.

Hunden befandt sig på bagsædet i Ulla Thomsens bil, da en mand 25. januar pludselig kom løbende og stjal bilen fra hende og kørte bort, mens der blev skudt efter bilen.

I dag har Nordsjællands Politi udsendt en efterlysning af en anden mand i den sag, den 29-årige Mikkel Midtgaard Søder, som er mistænkt for skyderiet.

I forbindelse med skyderiet efterlyser politiet denne mand, Mikkel Midtgaard Søder. Han ved, at politiet leder efter ham, oplyses det. Foto: Politiet

Blot et par måneder efter episoden stod det klart for Ulla Thomsen, at der ikke var nogen vej udenom, og hunden Oskar måtte aflives.

- Der er ikke så meget at sige. Oskar blev tosset i hovedet. Han kunne ikke klare det, så jeg fik ham aflivet 28. marts, siger Ulla Thomsen til Ekstra Bladet.

- Efter han kom han hjem, blev han mere og mere mærkelig. Han begyndte at tisse alle mulige steder, og var helt forvirret. Og så ville han pludselig ikke spise, og så tænkte jeg, at der ikke var andet at gøre end at aflive ham.

- Han var selvfølgelig 15 et halvt år gammel. Så blandingen af det, han var igennem og så hans alder, har jo gjort sit, siger Ulla Thomsen.

Jeg savner ham

Selvom hun godt var klar over, at Oscar var i sit livs efterår, så er savnet til hendes trofaste hund gennem de sidste 15 år noget, som kan mærkes.

- Jeg savner ham selvfølgeliig. Men jeg havde nok regnet med, at jeg inden for de næste år ville miste ham på grund af hans alder. Nu skete det bare på en lidt ubehagelig måde.

- Når jeg går ud til bilen, så regner jeg stadigvæk med, at han ligger på bagsædet. Og jeg kigger da også over i den sofa, han havde okkuperet. Der er ingen hund længere. Jeg var også vant til at give ham det sidste af min aftensmad, det bliver smidt ud nu, fortæller Ulla Thomsen.

Men på trods af den voldsomme oplevelse, og savnet af Oscar, så er hun stadig ved godt mod. Episoden har på nogle områder sat sine spor, men Ulla har ikke ladet sig slå ud.

- Jeg har da haft det udemærket. Jeg har ikke fejlet noget, andet end at jeg har synes at det var lidt ubehageligt alt sammen. Det har ikke taget livet af mig, skal vi ikke sige det sådan.

- Men det var da en led oplevelse. Jeg har haft lyttet lidt ekstra for at høre, om der foregik noget mærkeligt i nærheden. Men ellers har jeg faktisk taget det meget afslappet, siger Ulla Thomsen.

Hun har dog ikke i øjeblikket lyst til at anskaffe sig en ny hund, der kan tage over efter Oscar.

- Ikke endnu. I øjeblikket har jeg slet, slet ikke lyst til at få en ny hund, slutter Ulla Thomsen.