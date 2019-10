Efter ildebefindende: Usikkerhed om Britta-fremmøde

Torsdag fik Britta Nielsen et ildebefindende i Københavns Byret og blev kørt væk i ambulance. Det er ikke sikkert, om hun vil dukke op i retten i dag

Den svindelmistænkte Britta Nielsen fik torsdag et ildebefindende i Københavns Byret. Der hersker fredag tvivl om, hvorvidt Britta Nielsen vil være til stede i retten.

Det bekræfter hendes forsvarsadvokat over for Ekstra Bladet.

- Hvorvidt hun kommer i retten i dag afhænger af, hvordan hun har det, siger forsvarsadvokat Nima Nabipour.

- Jeg er først på vej ind til retten nu, så jeg ved det simpelthen ikke endnu, siger han.

Britta Nielsen blev torsdag kørt væk i en ambulance, efter hun fik et ildebefindende i retten. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Blev svimmel

Torsdag oplyste retsbetjenten, at Britta Nielsen var blevet svimmel på vej til retsmødet. Nima Nabipour fortalte umiddelbart efter pausen, at Britta Nielsen under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer.

Før hun ved egen kraft forlod retslokalet, sagde Britta Nielsen, at hun ikke havde fået taget en pille i dag.

Hun blev efterfølgende kørt væk i en ambulance, men sagen blev dog genoptaget efter aftale med forsvareren Nima Nabipour.

Retsmødet torsdag var den første i sagen, hvor Britta Nielsen er tiltalt for svindel i Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner.