Efter kæmpe fest: 16-årig anmelder sexovergreb

Anslået 7000 unge deltog i arrangementet putte-fest, der løb af stablen i går, fredag, i Dyrehaven nord for København.

- Vi var på stedet sammen med blandt andet både Natteravne og Røde Kors, fortæller Ole Hestbæk, vagtchef Nordsjællands Politi.

Han fortæller, at en 16-årig kvinde har anmeldt, at hun er blevet til tvunget til at udføre oralsex af en fremmed.

- Den unge er der blevet taget hånd om. Hun er blevet sendt til undersøgelse, ligesom der nu er igangsat en efterforskning i den forbindelse, fortæller vagtchefen.

Der udover oplyser han, at Røde Kors i deres telt på stedet har ydet hjælp til 30 unge, der enten havde drukket for meget eller var blevet dårlige af stoffer.

Derud over var otte unge blevet så dårlige, at de var blevet sendt videre til Herlev Sygehus.

- Desuden er der meldt om 122 småskader. Altså i kategorien forstuvede fingre og at man har skåret sig på flasker og lignende, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at politiet har to sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det er typisk sager, hvor den pågældende har opført sig uhensigtsmæssigt, men dog ikke så groft, at der kan indledes en større sag.

Politiet har ligeledes ti små-sager om narko. Typisk mindre portioner hash.

Der er ingen anmeldelser om vold.

Målt på antallet ag deltagere har arrangementet haft nogenlunde samme størrelse som i fjor.

