Efter kæmpe menneskejagt: Får mindst 30 års fængsel

Efter at britisk politi tidligere på året indledte en national menneskejagt, har voldtægtsmanden Joseph McCann nu endelig fået sin dom.

Dommen lød på 33 livstidsdomme, der skal afsones med det samme, med et minimum på 30 år i fængsel.

Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Den 34-årige mand fik dommen på baggrund af 37 forbrydelser begået mod i alt 11 ofre i alderen 11 til 71 år.

Joseph McCann kidnappede blandt andet syv personer og voldtog flere af ofrene over en to uger lang periode.

Han blev anholdt 6. maj i år efter at være flygtet fra politiet og have gemt sig i et træ i fem timer, indtil han blev spottet af en helikopter. Siden har politiet kæmpe for at bringe sagen for retten, og mandag 9. december modtog McCann altså sin dom.

'En klassisk psykopat'

Dommeren i retssagen, dommer Edis, beskrev den nu dømte voldtægtsmand som 'en kujon, en voldelig bølle og en pædofil', da han skulle læse dommen op.

'Du har aldrig udtrykt fortrydelse eller bekymring for dine ofre. Du er totalt besat af dig selv, og du tror, at du kan bruge andre mennesker, som du har lyst. Du tror, at andre mennesker udelukkende eksisterer for din fornøjelse', sagde dommeren, før han kaldte ham 'en klassisk psykopat'.

Joseph McCann var ikke selv til stede i retten for at modtage sin dom. Den officielle årsag til hans fravær var, at han havde dårlig ryg.