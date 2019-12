Efter løgn: Forlanger 1,3 milliarder kroner fra Musk

Det kan blive særdeles dyrt for Tesla-stifteren, at han kaldte britisk grottedykker for pædofil

Hvad koster det at lyve en anden mands liv i stykker?

Hvis man hedder Elon Musk, er milliardær og notorisk kendt for at smide skidt i hovedet på alle, der ikke stryger ham med hårene, er prisen 190 millioner dollars - eller næsten 1,3 milliarder kroner.

Det har advokaten for den britiske grottedykker Vernon Unsworth ifølge The Guardian netop argumenteret for under den sag om bagvaskelse, som i disse dage kører mod Musk ved retten i Los Angeles.

Tyndskindet milliardær

Sagen begyndte, da Unsworth sidste år hjalp med at redde 12 unge fodboldspillere og deres træner ud af en oversvømmet grotte i Thailand.

Undervejs i redningsaktionen meldte Elon Musk sig på scenen med en mini-ubåd, som han mente kunne redde de 13 liv. Det kaldte Vernon Unsworth i et interview med CNN for et 'pr-stunt'.

Kritikken fik Elon Musk til 15. juli 2018 i et tweet at beskylde briten for at være pædofil, og at det var 'mærkeligt', at han opholdt sig i Thailand.

Milliardæren hyrede senere en kriminel privatdetektiv, der i strid med sandheden forsynede Musk med oplysninger, som fik rigmanden til over for et medie at beskylde Vernon Unsworth for at have 'voldtaget børn'.

Her ses Vernon Unsworth ankomme til retten i Los Angeles. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Advokat: Han er en løgner

I retten har Musk de seneste dage forsvaret sig med, at ordet 'pedo guy', som der stod i tweetet, kan betyde andet end pædofil.

Men Unsworths advokat kalder Elon Musk for en gemen løgner og har bedt juryen om at tildele den britiske dykker de næsten 1,3 milliarder kroner i erstatning. Musk skal kunne mærke, at det koster noget at gøre, som han har gjort, mener advokaten.

Sagen ventes at blive afgjort i løbet af de kommende dage.

