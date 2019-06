Efter masseskyderi: De blev dræbt på arbejdet

12 mennesker blev dræbt i et masseskyderiet i en kommunal administrationsbygning i delstaten Virginia sent fredag aften dansk tid.

Nu er identiteterne og billederne af de 12 ofre blevet offentliggjort.

Det skriver flere medier - blandt andet CNN.

Nedenfor kan du se de 12 ofre, der mistede livet fredag.

Laquita C. Brown



Boede I byen Chesapeake. Hun havde arbejdet i den kommunale instans i fire et halvt år. Foto: City of Virginia Beach.

Tara Welch Gallagher



Boede I Virginia Beach, hvor skyderiet også fandt sted. Hun havde arbejdet i seks år som ingeniør for den kommunale instans. Foto: City of Virginia Beach.

Mary Louise Gayle



Boede I Virginia Beach og arbejdede med infrastrukturen i den kommunale instans. Hun havde arbejdet der de sidste 24 år. Foto: City of Virginia Beach.

Alexander Mikhail Gusev



Boede I Virginia Beach og arbejdede med infrastrukturen i den kommunale instans de sidste ni år. Foto: City of Virginia Beach.

Katherine A. Nixon



Boede I Virginia Beach, hvor hun arbejdede som ingeniør i den kommunale instans de sidste 10 år. Foto: City of Virginia Beach.

Richard H. Nettleton



Boede i Norfolk. Han arbejdede som ingeniør i den kommunale instans de forrige 28 år. Foto: City of Virginia Beach.

Christopher Kelly Rapp



Boede i Powhatan og havde arbejdet som ingeniør i den kommunale instans i 11 måneder. Foto: City of Virginia Beach.

Ryan Keith Cox



Boede i Virginia Beach, hvor han arbejdede med regnskab i den kommunale instans. Han havde arbejdet der det sidste 12 ½ år. Foto: City of Virginia Beach.

Joshua O. Hardy



Boede I Virginia Beach, hvor han arbejdede som ingeniør i den kommunale instans de sidste 4 ½ år. Foto: City of Virginia Beach.

Michelle Langer



Boede i Virginia Beach, hvor hun lavede administrativt arbejde i den kommunale instans. Hun havde arbejdet der det sidste 12 år. Foto: City of Virginia Beach

Robert Williams



Boede I byen Chesapeake, hvor han arbejdede som projektkordinator for den kommunale instans de sidste 41 år. Foto: City of Virginia Beach

Herbert Snelling



Boede i Virginia Beach, hvor han arbejdede som bygherre. Han var i gang med at få en byggetilladelse på kontoret, da skyderiet startede. Foto: City of Virginia Beach

Gerningsmanden var vred

Skyderiet fandt sted fredag eftermiddag omkring klokken fire lokal tid i en administrationsbygning, der ligger nær rådhuset i Virginia Beach.

Gerningsmanden blev dræbt i en skudveksling med tungt bevæbnede betjente, der ankom kort efter at have modtaget flere nødopkald.

Han var tilsyneladende vred over nogle forhold i forbindelse med sit arbejde. Men politiet leder fortsat efter et motiv for forbrydelsen.

Han var ansat som ingeniør i det kommunale energiselskab.