Efter masseslagsmål: To fremstilles for drabsforsøg

To personer fremstilles i grundlovsforhør i dag, hvor de sigtes for drabsforsøg, oplyser kommunikationsenheden ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Det oplyses endvidere, at fremstillingen kan knyttes til et masseslagsmål i Valby søndag aften, hvor mellem 30 og 50 personer deltog.

Der er foreløbigt ikke yderligere oplysninger i sagen, lyder det endvidere.

I aftes oplyste Rasmus Agerskov Schultz følgende:

- Jeg kan oplyse, at vi fik en anmeldelse klokken 19.59. Da vi ankommer derude, kan vi se, at der har været gang i den. Vi kan konstatere, at tre personer er blevet påkørt af en bil i forbindelse med det her slagsmål.

To blev efterfølgende bragt til Rigshospitalet.

Episoden udspandt sig ved Ålholm Skole.