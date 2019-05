Efter massiv uro i ghetto: Paludan fjernet af politiet

Torsdag eftermiddag har politiet fjernet Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, under en demonstration på Bøgetorvet i Odense-bydelen Vollsmose.

I et en video på Youtube fortæller Paludan, at flere personer har trukket våben mod ham og Stram Kurs-spidskandidaten Martin Christensen foran i beboelsesejendommene, der optræder på regeringens ghettoliste.

- Det var så farligt, at jeg blev kørt væk igen. Jeg prøvede ihærdigt at komme ud af bilen, men mænd med pistoler er jo bare stærkere end jeg er, så det lykkedes ikke, siger den Paludan i videoen.

Politi bekræfter

Den kontroversielle politiker skulle ifølge Stram Kurs' Facebook-side afholde tre demonstrationer på Fyn torsdag eftermiddag, men ifølge Ekstra Bladet oplysninger har politiet vurderet det for farligt at gennemføre disse.

Politidirektør i Østjyllands Politi, Helle Kyndesen bekræfter, at situationen i Vollsmose var så farlig, at Paludan blev fjernet af politiet.

- Det, der har været en høj prioritet for os i dag, er, at han kunne gennemføre sit valgarrangement i Odense. Vi har så kunnet se, at der var mange mennesker til stede, og at der har været uro og tumult, siger hun og fortsætter:

- Ud fra vores oplysninger har det været vores vurdering af sikkerhedsmæssige årsager at køre væk fra området, uddyber politidirektøren.

Konkret trussel

I en efterfølgende Video fortæller Rasmus Paludan, at han torsdag eftermiddag har fået at vide af PET, at der er en konkret trussel mod hans liv.

Ekstra Bladet kan samtidigt erfare, at der er et massivt politiopbud foran politikerens bopæl i København, men den oplysning vil Helle Kyndesen ikke bekræfte.

- Det er ikke noget, vi ved. Der skal i tale med Københavns Politi, siger hun til Ekstra Bladet.

Men hos Københavns Politi vil man heller ikke kæde politiets tilstedeværelse foran Paludans bopæl sammen med en konkret trussel på den 37-årige partileders bopæl.

- Det er en alarm, der er gået. Desuden er han på Fyn i øjeblikket, siger Tommy Laursen, der er kommunikationsansvarlig i Københavns Politi.

Situationen i Vollsmose sker, en dag efter Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen mødte bekymrede borgere, som frygter for kommunens planer om at rive cirka 1000 boliger ned. Læs mere herunder.

