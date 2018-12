Efter 'meningsløst' julehærværk: Nu overvejes video-overvågning

Selvom årets store juletræ i Ringe på Fyn var forsynet med metalstænger op ad stammen for at undgå, at det ligesom sidste år ville blive fældet, gik det ikke meget bedre i år. Natten til 25. december blev stammen savet over.

Gerningsmanden, eller gerningsmændene, bag hærværket er ikke fundet, og det blev de heller ikke sidste år. Nu vil byens handelsstandsforening undersøge, om de må opsætte video-overvågning ved torvet, når et stort juletræ næste år stilles op på torvet, skriver Fyens.dk.

- Vi har selvfølgelig fået tanken (at opsætte videoovervågning, red.), og det er helt klart noget, som vi vil undersøge, om vi må, siger Jesper Larsen, formand for Ringe Handelsstandsforening, til Fyens.

Vrede i Ringe

De lokale i den lille fynske by er da også alt andet end tilfredse med, at træet for anden gang på to år er blevet savet ned.

- Hvad bilder folk sig ind? Vi prøver på at overleve som by og vise den frem med stolthed. Så kommer der nogle og nedbringer den stolthed.

- Nu ser folk elendighed i stedet for noget smukt, sagde Helene Jakobsen og Finn Ravnø, der har boet i Ringe siden 2004, til Ekstra Bladet 25. december.

Helene Jakobsen og Finn Ravnø har boet i Ringe i 14 år og var ligesom andre lokale vrede over hærværket. Foto: Anita Graversen.

Ringe Handelsstandsforeningen havde ellers, som tidligere nævnt, forsøgt at tage sine forholdsregler ved at sætte metalstænger på den nederste del af stammen, så man ikke umiddelbart kunne komme til med en sav. Men træet blev blot savet over i cirka to meters højde.

- Jeg ved ikke, om det er de samme, der står bag igen, eller om nogen er blevet inspireret. Uanset hvad er det bare tåbeligt og meningsløst, sagde Jesper Larsen tidligere til Fyens Stiftstidende.

Hærværket er meldt til politiet.