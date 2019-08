Efter milliardær-selvmord: Fængselsdirektør fjernet

Hugh Hurwitz er blevet fjernet fra sin post som direktør for det føderale fængselsvæsen i USA, Bureau of Prisons (BOP).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag.

Den amerikanske justitsminister William Barr har erstattet Hurwitz med veteranen Kathleen Hawk Sawyer, som stod i spidsen for BOP fra 1992 til 2003.

Årsagen til forflyttelsen er endnu ukendt, skriver Reuters, men den kommer i kølvandet på milliardæren Jeffrey Epsteins selvmord i sin fængselscelle den 10. august.

Både justitsministeren og flere amerikanske medier har rettet kritik af fængslet, hvor Epstein sad, for ikke at have holdt ordentligt opsyn med milliardæren.

