Efter mord i Sverige: Her bliver dansker anholdt

Fredag aften lykkedes det politiet at anholde den 27-årige danske mand, der er mistænkt for mord i den svenske by Malmø.

Anholdelsen skete efter en 35 minutter lang biljagt på Fyn.

Politiet har selv bekræftet, at manden, man jagtede i bil, var den 27-årige, der er mistænkt for drabet på en 24-årig kvinde i Malmø.

- Der har været mange patruljevogne involveret i eftersættelsen, som varede fra 19.17 til 19.52. Eftersættelsen er gået tværs over Fyn, men vi har fået bragt køretøjet til standsning nu, sagde vagtchef Ehm Christensen til Ekstra Bladet fredag.

Fundet på parkeringsplads

Den 24-årige kvinde blev torsdag aften fundet død i en bil på en parkeringsplads foran storcenteret Emporia tæt på Malmø Arena.

Det oplyste svensk politi i en meddelelse til pressen klokken 03.19 natten til fredag.

Ifølge politiet fik de anmeldelsen klokken 21.

Politiet undersøgte stedet og fandt ud af, at kvinden var død, og omstændighederne gjorde, at de ville efterforske sagen som et drab.

