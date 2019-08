Efter moské-skyderi: Død person fundet

Der er fundet en død kvinde i Bærum i Norge, hvor der lørdag eftermiddag var et skyderi i en moské - kvinden har en relation til gerningsmanden bag skyderiet, og han er nu sigtet for drabet

En ung kvinde er fundet død i Bærum i Norge lørdag aften.

Kvinden har en familierelation til den mand, der tidligere lørdag blev anholdt efter drabsforsøg mod personer i en moské i byen, oplyser politiet under et pressemøde sent lørdag aften.

Politiet mener, at kvinden er blevet dræbt. Norsk politi skærper nu beskyttelsen af moskéer i resten af landet, selvom dagens mistænkte gerningsmand er anholdt.

Sigtet for drabet

Politiet har fortsat ikke haft mulighed for at afhøre den anholdte, der er ikke er psykisk i stand til at gennemføre en afhøring. Manden er nu blevet sigtet for både at stå bag drabet på kvinden og for drabsforsøget ved moskéen.

De norske myndigheder ønsker ikke at sige, hvordan kvinden er dræbt, eller hvilken relation hun har til manden. Der er i øvrigt fundet to våben, som var i mandens besiddelse.

Politiet understreger, at der p.t. ikke er noget i sagen, der tyder på terrorisme, men man ved det ikke med sikkerhed. Det skal nu undersøges. Derfor hæves beredskabet også ved muslimske samlingssteder i landet.

Manden har flere gange tidligere været i forbindelse med myndighederne, dog ikke for noget kriminelt. Politiet afviser at fortælle, om man har taget nogle bekymringssamtaler med den nu sigtede. Eller om manden er en psykiatrisk patient, som man har haft en kontakt til.

En person skudt i norsk moské

Har sammenhæng med skyderi

Tidligere på dagen rykkede norsk politi massivt ud, da den etnisk norsk mand angreb. Fundet af den døde person sættes i sammenhæng med skyderiet i moskéen, skriver VG.

Beredskabsstyrker og et bombehold rykkede lørdag aften ud til adressen, hvor man havde fundet liget. Gerningsmanden har ifølge politiet tilknytning til adressen, som han har boet på de seneste år, og hvor det omkringliggende område lørdag er afspærret.

Omstændighederne er dog endnu uklare, men politiet har meldt ud, at de efterforsker dødsfaldet som et mistænkeligt forhold.

'Det har været sjovt. Vi ses i Valhalla'

Gerningsmanden skrev et sidste farvel på et internetforum blot to timer inden skyderiet i moskéen. Det beretter norsk TV2, som også mener at kende mandens identitet. I sine sidste beskeder inden angrebet skulle han også have hyldet terroristerne bag christchurch-angrebene i New Zealand.

'Det har været sjovt. Vi ses i Valhalla.'

Medie: Norsk moské-skyder hyldede terror inden angreb

Angrebet på moskéen blev begået under den muslimske højtid Eid, hvor gerningsmanden, som politiet oplyser er etnisk norsk, allerede begyndte at skyde ind gennem en glasdør, før han var i moskéen.

Han blev dog overmandet af en mand på omkring 70 år, der var tilstede i moskéen. De tilstedeværende formåede at holde gerningsmanden under kontrol, indtil politiet ankom.