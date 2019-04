Efter mystisk brand: 68-årige Kiehn forsvundet sporløst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

68-årige Kiehn Georg Andersen er forsvundet sporløst, selvom politiet har eftersøgt ham massivt efter en brand i hans ejendom på Kalundborgvej i Ruds Vedby mellem Slagelse og Kalundborg.

Branden blev opdaget søndag morgen, og politiet rullede ud med det hele store efterforskningsapparat med efterforskere, hundepatrulje, kriminalteknikere og drone.

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde den ældre mand, som de også offentliggør et billede af.

Politiet var så massivt til stede ved brandstedet, at det ikke lignede et set-up ved en almindelig brand, men politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi ønsker på Ekstra Bladets forespørgsel ikke at kalde det for en drabsefterforskning.

Han medgiver dog, at de har rullet et stort apparat ud og siger, at det er en sag, de tager meget alvorligt.

Politiet i baggrunden med droner, som man har lånt af Beredskabskorpset. Foto: Per Rasmussen

- Har I fundet blod eller andet, der tyder på et gerningssted inde i huset?

- Det er ikke noget, som vi vil gå ud med på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen, siger politiinspektøren, der fortæller, at huset er blevet finkæmmet, så de er sikre på, at den 68-årige ikke er i huset.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på en mulig brandårsag, eller om der er stjålet noget.

Selve området ligger fra Ruds Vedby i retning mod Kalundborg. Det er dermed et landligt område med spredt bebyggelse omgivet af marker og mindre skovarealer.

Naboer beskriver den forsvundne Kiehn Georg Andersen som en flink og venlig mand, der har boet i huset i over 25 år og har en stor interesse for mønter.

Personer, der kender til Kiehn Georg Andersens færden lørdag og søndag opfordres til at kontakte politiet på 114.