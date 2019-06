Efter mystiske drab: Flere nye henvendelser

En række borgere har det seneste døgn henvendt sig med tip til politiet, efter at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi tirsdag på et pressemøde kunne fortælle, at tre drabssager inden for de sidste fire måneder har uhyggelige ligheder.

- Vi har fået 30 henvendelser indtil videre, som vi nu skal have kigget på, siger efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen, der uddyber, at henvendelserne primært koncentrerer sig om den seneste drabssag fra Vemmelev, hvor en person søndag blev fundet dræbt i en brandtomp.

- Det er ikke noget, der har bragt os afgørende videre, men det er personer, som har befundet sig i området omkring gerningsstedet i det tidsrum, vi efterlyste.

Oplysningerne kan politiet bruge til danne sig et overblik over trafik og andre bevægelser i området omkring det formodede gerningstidspunkt, fortæller efterforskningslederen.

Drabsoffers søn: Håber de ruller det store skyts ud

Tirsdag eftermiddag kunne Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi meddele, at der var grund til at samle efterforskningen af tre forskellige drab på Sjælland, der kan være kædet sammen.

I alle tre sager er ofrene blevet slået ihjel, inden gerningsstedet er sat i brand.

Politiets ammunitionsryddere har også været tilkaldt i forbindelse med efterforskningsarbejdet på ejendommen ved Vemmelev. Foto: Per Rasmussen

- Vi kan sige, at der er noget omkring drabene – ud over ildspåsættelsen – som gør, at vi finder det fornuftigt at slå vores efterforskning sammen, lød det fra politiinspektør Kim Kliver på pressemødet.

Først blev den 65-årige Finn Ørsdal i februar fundet dræbt i sit udbrændte hus - en landejendom i Gundestrup, Odsherred. Manden var ifølge politiet blevet dræbt med massiv vold.

Uhyggeligt ligfund

Halvanden måned senere gjorde politiet endnu et uhyggeligt ligfund, da den 68-årige Kiehn Georg Andersen, efter en mystisk brand i hjemmet i Ruds Vedby, blev fundet dræbt i en grusgrav ikke langt derfra.

Søndag måtte politiet for tredje gang rykke ud til en landejendom i brand på Slagelse Landevej ved Vemmelev. I flammerne lå liget af en person, som ifølge politiet var blevet dræbt.

Liget er endnu ikke identificeret, men ud fra sagens nuværende oplysninger er husets 80-årige mandlige beboer sidst set lørdag middag.

Teknikere og efterforskere har siden arbejdet på højtryk på gerningsstedet i Vemmelev.

- Vi er også tilstede i dag , hvor vi fortsætter vores undersøgelser. Vi bliver ved, indtil vi er sikre på, at vi har sikret alle spor på stedet, siger Søren Ravn.

I forbindelse med efterforskningen er politiet fortsat interesseret i at høre fra vidner, som kunne have oplysninger i de tre sager. Herunder særligt personer, som måtte have befundet sig tæt på gerningsstedet på Slagelse Landevej ved Vemmelev omkring nummer 108 i tidsrummet fra lørdag klokken 12 frem til søndag klokken 9.25, hvor branden blev anmeldt.

En specialnedsat enhed skal nu efterforske de to drab, som er begået i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds, mens Midt og Vestsjællands Politi efterforsker sagen fra Odsherred.