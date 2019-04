Efter natligt indbrud i cykelbutik: Formodet bande anholdt ved grænsen

Tre østeuropæere mistænkes for at stå bag række af indbrud mod jyske cykelforretninger

Tildigt mandag morgen slog politiet og anholdt en gruppe østeuropæere, der mistænkes for at stå bag en række indbrud i jyske cykelforretninger.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Den formodede bande blev anholdt få timer efter, at havde fundet endnu et indbrud sted. Denne gang var det cykelforretningen Bikeworld i Silkeborg, det var gået ud over.

Her blev der klokken 04.18 i nat brudt ind gennem hoveddøren, hvorefter der blev stjålet 11 cykler til en samlet værdi af cirka 300.000 kroner. Cyklerne blev smidt ind i en sølvfarvet kassevogn, skriver avisen.

knap to timer senere, klokken 06.10, blev kassevognen standset ved den dansk-tyske grænse, hvor tre østeuropæere blev anholdt og sigtet.

- Det er ikke tilfældigt eller heldigt, at vi lykkedes med anholdelsen. Den sker efter et nøje tilrettelagt, koordineret og grundigt stykke efterforskningsarbejde. Jeg er virkelig glad for, at det er sket, for der er rigtigt mange cykelforretninger i Jylland, der har været plaget af indbrud. Og vi har en formodning om, at det er disse mænd, der står bag en del af dem, siger politiinspektør Brian Olsen fra efterforskningsafdelingen Særlig Efterforskning Vest, yil Midtjyllands Avis.

De tre anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag.