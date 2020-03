Efter nye coronaregler: Det vælter ind med klager

Regeringens nye hastelov, som skal mindste smittespredningen af coronavirussen, har medført en storm af klager til Folketingets Ombudsmand fra indsatte og deres pårørende.

Det bekræfter specialkonsulent Ulla Frederiksen over for Ekstra Bladet.

- Der er kommet rigtigt mange klager, og de er kommet inden for det seneste døgn, siger Ulla Frederiksen om reaktionerne efter den nye hastelov, der trådte i kraft onsdag klokken 10.

Hos Kriminalforsorgen har hasteloven, der fordrer butikslukninger og forbyder forsamlinger over ti personer, medført massive ændringer i de indsattes dagligdag.

Loven betyder blandt andet, at Kriminalforsorgen ud fra et 'forsigtighedsprincip' har mulighed for at lukke helt ned for besøg for deres knap 4000 indsatte samt at begrænse eller aflyse de indsattes udgang og fællesskab.

Ombudsmanden ønsker af personfølsomme årsager ikke at uddybe klagernes enkelte indhold.

- Men samtlige relaterer sig til de nye tiltag i forbindelse med covid-19 herunder også besøgsforbuddene, siger Ulla Frederiksen.

Folketingets Ombudsmand tager alene stilling til juridiske spørgsmål og kan udtale kritik og anbefale myndigheder at behandle en konkret sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.

- Den nye hastelov er i sagens natur også ny for os. Så vi skal først se, om der er truffet en afgørelse i hver enkelt sag bag klagen, og derfra sætte os ind i den nye lov, for at se, om loven så er blevet administreret korrekt, siger Ulla Frederiksen.

Allerede ved lovens implementering onsdag sagde Kriminalforsorgens sikkerhedschef Lars Brysting til DR, at de var opmærksomme på de konsekvenser, det kunne have for de indsatte.

- Så vi ser også på, hvad man kan gøre for at lette dagligdagen og tage presset af de indsatte, lød det fra Lars Brysting.

I forbindelse med coronapandemien er Kriminalforsorgen også blevet kontaktet af flere forsvarsadvokater, der på vegne af deres klienter ønsker en strafafbrydelse eller tidlig løsladelse.

- Anmodningerne er på grund af sundhedsmæssige risici, og de behandles efter de almindeligt gældende regler herfor, siger juridisk fuldmægtig i Kriminalforsorgen Hjalte Dalsgaard Møller.

I forvejen sidder 20-25 indsatte ifølge Kriminalforsorgen i isolation, fordi de har udvist symptomer på coronavirus.