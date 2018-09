Efter nye skyderier: Her er politiets reaktion

Onsdag formiddag udsendte Københavns Politi en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at politiet skruer op for indsatsen mod banderne, efter de seneste dages overfald og skudepisoder i København.

Politiet begrunder den øgede indsats med, at der er opstået en konflikt i bandemiljøet, hvor 'en bandegruppering fra Nørrebro er blevet splittet op i to nye grupperinger.'

- Det er en ny konflikt, hvor nogle medlemmer fra en bandegruppering nu har splittet sig op i to. Det er den måde, vi anskuer det på. Og når vi beslutter os for, at der er tale om en egentlig konflikt, så skruer vi op, siger Københavns Politis direktør, Anne Tønnes.

'Vi tager det her meget alvorligt'

Hun kalder de seneste dages uroligheder for 'fuldstændig uacceptabelt'.

- Vi tager det her meget alvorligt og derfor har vi skruet op for indsatsen. Vi sætter massivt ind i området, for at få fat på de ansvarlige - både med et øget antal civile og uniformerede patruljer. Desuden sætter vi også ind med vores lokalpoliti, som vil være synlige i gadebilledet, siger hun.

Politidirektøren forklarer, at politiet har stort fokus på at skabe tryghed hos beboerne i området omkring Nørrebro. En af de ting, der skal bidrage til det, er den mobile politistation, hvor borgerne let kan komme i kontakt med politiet.

- Der er etableret en mobil politistation, hvor politiet kan gå i dialog med borgerne, dels for at forklare vores indsats, men også for at vi igennem dialogen med borgerne kan få nogle tip, vi kan bruge i vores efterforskning, siger hun.

Visitationszone skal skabe tryghed

Onsdag aften besluttede Københavns Politi sig for at etablere visitationszone i et geografisk afgrænset område på Nørrebro/Nordvest, for at finde frem til de bevæbnede bandemedlemmer.

- Visitationszonerne kan bidrage til at skabe tryghed hos borgerne i og med, at vi får mulighed for at visitere, uden at have en konkret mistanke, for at finde frem til de personer, der bærer våben, siger Anne Tønnes.

Hun kalder visitationszonen for et 'effektivt værktøj,' men understreger, at den ikke alene har til formål at indsamle våben. Den forventes også at have den præventive virkning, at parterne i den verserende bandekonflikt afholder sig fra at bære våben i området.

'Fuldstændig uacceptabelt'

- Har du nogen forventning om, hvor længe den øgede indsats vil fortsætte?

- Det kan jeg ikke svare på, men vi vil gøre alt for at få det stoppet og retsforfølge de mennesker, som skaber så meget utryghed. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi har folk, der skyder på åben gade i København, siger Københavns Politis direktør, som har en besked til borgerne i området omkring Nørrebro, der i disse dage er hårdt plagede af bandernes interne konflikt.

- Jeg vil sige til borgerne, at de skal ikke ændre adfærd. De skal gøre lige nøjagtig som de plejer, men de må gerne være mere årvågne, og hvis de ser noget, der er anderledes i bybilledet, så må de meget gerne rette henvendelse til politiet.

19-årig blev ramt under drive-by-skyderi

LIGE NU: Skyderi i København

Politiet skød mod flugtbil under drive-by skyderi