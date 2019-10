Efter omstridt udvisningssag: Mint vender tilbage til Danmark

Et år efter udvisningen har den såkaldte Mint-sag taget en ny drejning.

14-årige Atcharapan 'Mint' Yuangyai har nemlig fået visum til Danmark, efter familiens ansøgning er blevet godkendt.

Det skriver Sjællandske Medier.

Det forventes nu, at hun lander i Danmark i næste uge.

Sådan lyder det fra Mints papfar Frank Thøgersen.

- Vi håber, at Mint kan lande i Danmark på onsdag, og at hun så kan komme i skole på Hastrupskolen mandagen efter efterårsferien, siger han til mediet.

Den 14-åriges turistvisum vil i første omgang gælde frem til 18. januar 2020. Den nyhed har vakt begejstring på Hastrupskolen, siger skoleleder Thomas Kielgast.

- Jeg talte med eleverne om det i går (torsdag, red.), og de glæder sig helt vildt til at se hende igen. Mint skal selvfølgelig også have lidt ro, og vi vil hjælpe hende med ekstra dansktimer, så hun rent sprogligt kan komme op i gear igen, forhåbentlig omkring jule- eller vinterferien.

Mint måtte blive i Thailand

Loven om familiesammenføring har gennem længere tid været diskuteret i medierne i forbindelse med flere sager om udviste børn. Særligt sagen om den nu 14-årige Mint fra Thailand, som i oktober 2018 blev udvist af Danmark, har fået meget opmærksomhed.

Der er dog i lang tid ikke været hjælp at hente for Mint. Hun opholdt sig nemlig i Thailand i en årrække, før familien ansøgte om familiesammenføring, og derfor blev ansøgningen afvist.

- Det her er fremadrettet, og det er sådan, at reglerne bliver. Men hvis man tager den sag, alle har talt om, nemlig Mint-sagen, så ville de her regler ikke have hjulpet hende, selvom de blev indført med tilbagevirkende kraft. Fordi hun netop blev efterladt i Thailand i en årrække, sagde daværende minister Inger Støjberg i december 2018 om sagen.

