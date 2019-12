Efter optøjer: Vi har aldrig set noget så voldsomt

Roen er genoprettet på Lundtoftgade på Nørrebro, men efter optøjerne oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse, at de aldrig før har set en så voldsom ageren i forbindelse med en faglig konflikt som denne.

Roen er genoprettet i Lundtoftegade. Vi har ikke før set så voldsom en ageren ifm. en faglig konflikt – blandt andet blev udenforstående borgere udsat for vold og trusler på trods af politiets massive tilstedeværelse. Vi håber parterne nu benytter dialog frem for vold #politidk https://t.co/N5DvvtqjhP — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 2, 2019

Vagtchefen for Københavns Politi fortæller, at det hele gik lidt i sig selv efter optøjerne, hvor det til gengæld var stukket helt af.

- Der var jo rigtige mange stilladsarbejdere, og der var et stillads, der gik op til omkring fjerde etage, der blev væltet. Oven i det var der et par køretøjer, der blev vendt rundt på taget, fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Se også: Demonstranter væltede stillads på omstridt arbejdsplads

Grunden til balladen

Op mod 400 stilladsarbejdere var mandag samlet på Nørrebro i København, efter en af deres kolleger søndag aften var blevet overfaldet,, ligesom en faglig sekretær fra Dansk El-Forbund var det.

Gennem flere dage har et stillads på hjørnet mellem Tikøbgade og Lundtoftegade været genstand for en del tumult. Ad flere omgange var det blevet væltet, men mandag aften udviklede det sig altså til et decideret slåskamp, da to personer forsøgte at dokumentere forholdene på byggepladsen. De skulle angiveligt have fået tæsk. Det er senere blevet anmeldt til Københavns Politi.

Mandag morgen mødtes stilladsarbejderne få meter fra byggepladsen. På en OK-tankstation stimlede de sammen klokken ni.

Stillads-konflikt: Nu bliver sagen politianmeldt

Stormede byggeplads: Nu jubler de