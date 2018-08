Efter overfald på Madsen: Fængslet har taget forholdsregler

Overfaldet på Peter Madsen har givet anledning til, at fængslet har lavet et række interne forholdsregler

Selvom drabsdømte Peter Madsen sidder i Danmarks sikreste fængsel, var det ikke tilstrækkeligt til at sikre ham mod vold fra en medfange, der overfaldt ham onsdag aften.

Her blev han i forbindelse med socialt fællesskab med en medindsat slået, så han fik en skade i ansigtet og måtte til kortvarig behandling. Han er dog tilbage i fængslet.

Madsens forsvarer: Havde søgt om flytning til andet fængsel

Institutionschef i Storstrøm Fængsel, Michael Gjørup, bekræfter overfaldet.

- Jeg kan bekræfte oplysningerne fra Peter Madsens forsvarer om, at han under sin varetægtsfængsling blandt andet har været anbragt i arrestafdelingen her på Storstrøm Fængsel, hvor der desværre har været en voldsepisode. Sagen er anmeldt til politiet, ligesom vi har taget en række interne forholdsregler som følge heraf, siger han i et mailsvar.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, har fortalt Ekstra Bladet, at de allerede for flere måneder siden, efter det stod klart, at Peter Madsen kun ankede strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet, har ansøgt om, at han blev flyttet fra Storstrøm Fængsel.

- Vi har gennem flere måneder søgt om, at han kunne blive overflyttet til Herstedvester, og det er ikke sket. Det er helt normalt, når det kun er strafudmålingen, der står tilbage, at der kan ske overflytning. Det, vi har fået at vide, er, at det ikke kan ske lige nu, siger hun.

Det bekræftes af straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen, Lykke Sørensen.

- Vi kan bekræfte, at Peter Madsens forsvarer har indgivet ansøgning om, at hendes klient på trods af den verserende udmålingsanke ved Landsretten, får mulighed for allerede nu at overgå fra varetægtsfængsling til afsoning, og at dette kan ske i Herstedvester Fængsel. Ansøgningen er under behandling i vores system, siger hun.