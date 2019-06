Efter Paludan-optøjer: Teenager og ældre mand fængslet

17-årig og 55-årig sigtet for vold mod politiet og for at have opfordret til vold ved Paludan-demonstration

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: En 17-årig dreng og en 55-årig mand blev i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de sigtes for hver deres rolle i de voldsomme optøjer i og omkring Blågårds Plads 14. april i forbindelse med Stram Kurs-partileder, Rasmus Paludan, havde indkaldt til demonstration.

Paludan nåede kortvarigt to gange at opholde sig på den gamle plads i hjertet af Nørrebro, før politiet fragtede ham væk. Politiet var massivt til stede allerede forud, fordi man regnede med, at partilederens tilstedeværelse samt omgang med Koranen ville skabe voldsom vrede blandt de mange muslimer i området.

Efter, at Paludan var borte kastede en større gruppe unge med anden etnisk baggrund sig i stedet over politiet. Her blev de sekunderet af en gruppe autonome. Det gjorde anklageren ved dagens retsmøde, Laura Birch, rede for ved grundlovsforhøret.

Blandt de tilstedeværende var både den 17-årige og den 55-årige, begge med indvandrerbaggrund, og som begge erkendte at have været til stede på Blågårds Plads, men samtidig nægtede at have spillet roller i optøjerne.

Fik en sten i nakken

Første mand på anklagebænken var den 17-årige, der var sekunderet af en repræsentant for de sociale myndigheder, og som havde familiemedlemmer siddende på tilhørerpladserne.

Her kastes der et løbehjul efter politiet i forbindelse med optøjerne på indre Nørrebro 14. april. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den 17-årige bor med sin familie i lokalområdet. Konkret er han sigtet for at have kastet først en plade og efterfølgende en trængestand efter politiet. Han erkender, at han har haft de to genstande i hænderne, men nægter, at han målrettet kastede dem efter politiet.

Han forklarede, at han var taget hen på Blågårds Plads. Han kunne godt se Paludan, hvorfra han stod, men kunne ikke ham kaste med Koranen. Og da Paludan blev ført væk af politiet, valgte den 17-årige at blive på pladsen for at se, hvad der så skulle ske:

- Det var for at følge med i stemningen, forklarede han ved grundlovsforshøret.

Han forklarede, hvordan han på et tidspunkt stod med et stykke plade i hænderne, som han kastede fra sig.

- Men det var ikke i retning af politiet.

Fængslet i surrogat

Lidt senere stod han så med en trægenstand i den ene hånd, men røg så ud af hånden på ham, fordi han blev ramt i baghovedet at en sten, der blev kastet bagfra, forklarede han.

Hans forsvarer krævede drengen løsladt, men dommeren valgte at varetægtsfængsle i surrogat i foreløbigt 12 dage.

Derefter var den 55-åriges tur til at tage plads på anklagebænken. Han er sigtet for via en megafon at have forsøgt at hidse de vrede mennesker op med slagord og opfordret dem til at vold mod politiet.

Han erkendte at have råbt i megafonen, men nægtede at have opfordret til vold. Han forklarede, at han i første omgang var på Blågårds Plads sammen med sine børnebørn. Her opholdt han sig ved legepladsen, der ligger i den ene ende.

- Jeg vidste ikke, at han (Paludan, red) skulle komme, forklarede den lille mand ved retsmødet.

- Men pludseligt var der mange mennesker, tilføjede han.

Rundt om i København blev der brændt tilfældige biler af efter Rasmus Paludans korte besøg på Blågårds Plads. Foto: Philip Davali

Han beskrev derefter, hvordan han så Paludan spille fodbold med hans medbragte Koran. Og efterfølgende fulgte han børnebørnene hjem, hvorefter han igen tog hen på Blågårds Plads.

Råb om vold i megafon

Her var stemningen i mellemtiden blevet ganske voldsom. Den 55-årige forklarede, hvordan ukendte havde stukket en megafon i hånden på ham, og at han havde anvendt den.

'Det er os, der bestemmer her. Gå ud herfra. Allahu akbar. Ud af vores område. Skrid med jer. Ryk tilbage, vi står klar med sten.

Sådan mener politiet, at den 55-årige råbte i megafonen.

Omvendt forklarede den 55-årige ved dagens retsmøde, at han havde opfordret politiet til ikke at lade Paludan være på legepladsen, og at han havde advaret politiet om, at de vrede unge var bevæbnet med sten.

Den 55-årige forklarede endvidere, at ved Paludans næste besøg på Blågårds Plads, der fandt sted nogle uger senere, der havde den 55-årige været med at til sørge for, at der ikke havde været ballade.

Ved dagens retsmøde blev den 55-årige dog varetægtsfængslet, fordi dommeren fandt, at der var bestyrket mistanke i, at den 55-årige havde opfordret til vold mod politiet efter Rasmus Paludans besøg på Blågårds Plads, 14. april.