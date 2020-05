Efter politiaktion: En jages fortsat

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ni er anholdt, mens en fortsat jages. Sådan ser billedet ud efter politiaktionen onsdag aften, hvor politiet afværgede et banderelateret drabsforsøg.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse. I samme pressemeddelelse oplyser politiet, at aktionen knyttes til en verserende bandekonflikt i Hovedstadsområdet.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om konflikten mellem den nu forbudte LTF-bande og en gruppering kaldet Husum-gruppen. Efter alt at dømme var det LTF, der i aftes var på krigsstien og i den forbindelse kan have planlagt at gennemføre et attentat.

Disse oplysninger ønsker Københavns Politi ikke at bekræfte.

Ni personer anholdt i stor politiaktion mod bandemiljøet

Stor politiaktion i København

Men i pressemeddelelsen lyder det:

Københavns Politi har onsdag aften anholdt ni personer i alderen 21-26 år på flere adresser i Hovedstadsområdet. De er sigtet for medvirken til tre drabsforsøg og flere tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse som led i den verserende bandekonflikt.

Drabsforsøgene fandt sted den 3. april på Gadelandet i Husum og den 25. og 27. maj i Hvidovre. Alle tre drabsforsøg er sket som en del af den verserende bandekonflikt, og flere af de anholdte er registrerede bandemedlemmer – resten har relationer til bandemiljøet.

- Som led i en længere efterforskning fik vi efterretninger om, at der blev planlagt et attentat. Derfor slog vi til mod bilen og efterfølgende mod flere adresser, hvor flere af de mistænkte opholdt sig. Vi håber selvfølgelig, at anholdelserne vil lægge en dæmper på den aktuelle bandekonflikt, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Personerne i bilen forsøgte at flygte fra stedet, men to af dem blev anholdt i nærheden. I den forulykkede bil fandt politiet en maskinpistol, en pistol og en del ammunition. En tredje stak af til fods.

- Ham leder vi efter nu. Vi kender hans identitet, og vi opfordrer ham til at melde sig selv,« siger Knud Hvass.