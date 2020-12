Efter politijagt: 17-årig anholdt

Syv politibiler har jagtet en 17-årig i København, efter denne kørte over for rødt lys og ramte en hastighed på op mod 100 kilometer i timen gennem byen

En 17-årig mand er tirsdag aften blevet anholdt, efter han har kørt råddent i København.

Flere øjenvidner har således set, at op til flere politibiler var involveret i at få ham stoppet over for Tivoli.

Manden blev anholdt klokken 16.54, lyder det fra vagtchef Kristian Rohdin, der supplerer:

- Der har ikke været nogen i fare, men han har kørt over for rødt lys en masse gange.

Manden er ifølge politiet blevet målt til at køre op mod 100 kilometer i timen. Med anholdelsen kan han formentlig se frem til at vente lidt ekstra med at få kørekort.

Politiet har endnu ikke motivet for vanvidskørslen.