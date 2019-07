Efter røveri: Tre mænd efterlyst med billede

Østjyllands Politi efterlyser tre mænd, der tirsdag morgen begik et røveri mod en tankstation

Tirsdag morgen blev tankstationen Q8 i Viby udsat for et røveri, da tre maskerede mænd kom ind i butikken.

De tre mænd efterlyses nu med billede.

Den ene blev stående i døråbning, mens de to andre gik hen til ekspedienten. Her truede den ene ekspedienten og sagde noget i stil med 'Det er et røveri - hit med pengene'.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har offentliggjort billeder og signalement af de tre mænd.

Gerningsmand A, som truede ekspedienten med pistol beskrives som dansk af udseende, 18-25 år, 180-190 cm høj, spinkel af kropsbygning iført en sort jakke, hvid maskering, grå arbejdshandsker og sorte bukser.

Gerningsmand B beskrives som dansk af udseende, 18-25 år, 160-170 cm i højden, almindelig i kropsbygning og iført sort kasket, sort arbejdsjakke med grå skuldre og sorte bukser.

Gerningsmand C, der er ham, der stod i døren, beskrives om dansk af udseende, 18-25 år, 165-175 cm høj, almindelig i kropsbygning og iført sorte bukser, sort hættetrøje, sort skindjakke, sort kasket og blå maskering.

Den tredje gerningsmand stod i døren med blå maskering. Politifoto

Østjyllands Politi opfordrer folk, der har set tre personer ved Q8 i Viby omkring klokken 04.30 tirsdag morgen, eller ved, hvem de tre på billederne er til at kontakte politiet.