Efter selvmord: To fængselsbetjente anholdt

To fængselsbetjente er anholdt. Angiveligt er de anklaget for at have forsømt at holde øje med Jeffrey Epstein op til dennes selvmord

To fængselsbetjente er blevet anholdt. Det sker efter rigmanden Jeffrey Epstein begik selvmord i et Manhattan-fængsel i august.

Det skriver New York Times.

Det to fængselsbetjente er sigtet for manglende opsyn med Jeffrey Epstein, mens han var fængslet, skriver avisen på baggrund af en anonym kilde, der beskrives til at have indblik i sagen.

I stedet for at tjekke fangen hver halve time faldt de i søvn, skriver avisen videre.

Jeffrey Epstein sad fængslet og ventede på en retssag, hvor han var anklager for omfattende sex-trafficking - på dansk rufferi. Han var anklaget for at have handlet med kvinder og solgt dem til magtfulde mænd. Siden er flere stået frem og har fortalt om overgrebene, som han var anklaget for.

