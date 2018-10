Efter serie af gaderøverier: Politiet efterlyser disse mænd

Tre unge mænd formodes i fællesskab at have begået tre gaderøverier i Aalborg midtby i september måned.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Nordjyllands Politi, der nu beder om borgernes hjælp til at identificere de tre mænd.

- Gaderøveri er ikke noget, vi tager let på. Det kan være en meget utryg og skræmmende oplevelse for de forurettede. Så vi vil meget gerne have stillet de her unge mænd til ansvar, siger efterforsker i sagerne Anette Søgård fra Nordjyllands Politi.

De tre formodede gerningsmænd beskrives som unge og mørklødede.

Om de tre røverier

Den 18. september 2018 omkring midnat i ventesalen ved busterminalen i Aalborg. Offeret sidder og venter på bussen, da han bliver antastet af to mørklødede unge mænd. De slår ham i ansigtet med en øldåse og stjæler hans mobiltelefon og cap.

Den 19. september 2018 kl. 00:55 på J.F. Kennedys Plads ved bænkarealet. Offeret bliver antastet af to mørklødede unge mænd, der stjæler hans mobiltelefon. Der sidder en tredje mand på bænken, hvor der også står flere rygsække.

Den 25. september 2018 kl. 11:40 ud for Centralcafeen i Danmarksgade i Aalborg. Offeret bliver antastet af tre mørklødede unge mænd, der river hende omkuld og stjæler hendes skuldertaske og uldjakke.

Genkender man mændene, eller har man andre oplysninger i sagerne, bedes man ringe til politiet på telefon 114.

