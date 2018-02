Efter skolemassakre: Amerikansk politi anholder 13-årig med AK-47

En 13-årig dreng i USA er blevet anholdt for trusler om at begå et skoleskyderi. Drengen optræder i en video på sociale medier med en AK-47 halvautomatisk riffel.

Det skriver lokalmediet Springfield News Leader.

Drengen kommer fra byen Republic i delstaten Missouri. Her har den lokale politiafdeling anholdt ham søndag morgen.

Anholdelsen kommer weekenden efter et skyderi på en skole i Parkland, Florida dræbte mindst 17 mennesker.

Trusler om skoleskyderi

Den formodede gerningsmand ved skyderiet havde tidligere efterladt trusler om at begå et skoleskyderi på videomediet YouTube. Det føderale politi, FBI, havde efterforsket det men kunne ikke finde frem til personen bag truslen.

Politiet i Republic bider derfor mærke i, at videoen blev lagt op fredag aften, men myndighederne blev først gjort opmærksom på den aftenen efter.

Ved anholdelsen blev flere skydevåben og andre beviser konfiskeret fra den mindreåriges hjem.

- Elever og underviseres sikkerhed er den ypperste prioritet for Republic Politi og skoledistriktet i Republic, skriver det lokale politi i en meddelelse.

- Det er vigtigt, at elever og forældre omgående anmelder trusler som denne til ordensmagten, så en ordentlig efterforskning kan blive gennemført.

Ifølge lokalavisen Springfield News Leader siger den 13-åriges skoleinspektør, at de ansatte på skolen vil mødes mandag, før timerne begynder. Her vil de gennemgå, hvad de siger til eleverne.

Blandt andet vil de gentage, at skolens "procedure fungerer".

- Vi skal være opmærksomme på alle bekymrende hændelser, uanset hvor stor eller lille den er, siger inspektøren Chance Wistrom til lokalavisen.

Inspektøren opfordrer samtidig forældre til at lære deres børn at være "proaktive og forstå, hvilken rolle vi alle spiller for vores sikkerhed."

- Vi bør fortsætte med minde vores børn om ikke at være skræmte men konstant opmærksomme på deres omgivelser, siger Wistrom til avisen.