Efter skud: Forlænger ikke visitationszone

Fyns Politis politidirektør, Arne Gram, har besluttet ikke at forlænge den skærpede strafzone og visitationszone i Vollsmose i Odense, når den udløber i dag, klokken 15.00.

Der har siden 15. november været skærpet straf- og visitationszone i Vollsmose, hvilket har resulteret i 166 visitationer og har medført 25 sigtelser.

Der er blandt andet fundet en 9 mm pistol med tilhørende magasin og ammunition, samt et utal af knive og stoffer.

Zonerne blev af politiet oprettet i kølvandet på en skudepisode 14. november i år, som politiet formoder hænger sammen med den konflikt, der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i området.

Ydermere har der været flere uroligheder, der har skabt utryghed i bydelen, heriblandt en episode hvor en 31-årig mand blev dræbt af skud som et tilfældigt offer i en skudveksling mellem to stridende grupperinger.

Det har politiet fundet siden 15. november: 1 Browning pistol (9mm) med

1 magasin med 9mm ammunition

1 kniv, 9cm

1 strømpe med 24 stk. 7,62x25mm og 1 stk. 9mm ammunition

1 steak kniv

1 stanleykniv

1 kokkekniv med knivblad på 20cm

1 hobbykniv

1 peberspray

Stor politiaktion i Odense

På trods af de mange fund siden midten af november, nedlægger politiet nu alligevel den skærpede straf- og visitationszone i bydelen.

- Selv om vi nu nedlægger både den skærpede strafzone og visitationszonen, så vil jeg gerne sende et klart og tydeligt signal til de kriminelle grupperinger i området: Borgernes tryghed og sikkerhed har vores fulde og udelte fokus. Vi kan og vil ikke acceptere, at kriminelle skal sætte dagsordenen. Derfor vil vi fortsætte med at holde et meget skarpt øje med, hvad der foregår – og bliver borgernes tryghed og sikkerhed igen sat på spil i Vollsmose og Korsløkke, så vil jeg ikke tøve at bringe alle relevante værktøjer i anvendelse for at borgerne kan være trygge og færdes sikkert, hvor de bor og arbejder, siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

Det har politiet sigtet for siden 15. november: Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand - 2

Spirituskørsel - 1

Motordr. køretøj, euf. stoffer uden recept - 5

Kørsel uden førerret - 2

Kørsel i frakendelsestid - 1

Lov om euforiserende stoffer - 9

Retsplejeloven, nægter at opgive navn - 1

Våbenloven, i øvrigt - 1

Knivloven, §1, kniv på offentligt tilgængeligt sted - 1

Knivloven, i øvrigt - 1

Sikring af den offentlige orden mv. - 1

Politi og Forsvar tilstede i bydelen

Politiet har ligeledes været massivt til stede i dag for at lede efter spor fra skudepisoden, hvor Forsvarets Advanced Search Capacity også har været til stede for at assistere politiet.

Forsvarets enhed er specialiseret i at afsøge større arealer, oplyser Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi.

- I dette tilfælde er der tale om græsarealer. Hvad vi leder efter, kan jeg ikke oplyse på nuværende tidspunkt, sagde Pedersen-Reng tidligere til Ekstra Bladet.

Det er områder ved Egeparken og Bøgeparken i Vollsmose, som aktionen var koncentreret om. Politiet havde en drone i luften, mens hundeførere afsøgte flere opgange og kælderarealer.

Militærets folk afsøgte græsarealer mellem boligblokkene med metaldetektorer og havde også afsøgt private havearealer. Soldater har på stiger undersøgt vinduespartier og husmure i lavere bebyggelser i området.