Efter skud mod rival: Satudarah-rockere flygtede til Spanien

To mænd er tiltalt for at skyde medlem fra Hells Angels støttegruppe. Politiet mener, at de flygtede fra gerningsstedet til Spanien

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): To Satudarah-rockere fik fart på, da de, efter at have skudt en mand fra en rivaliserende gruppe i benet, flygtede fra gerningsstedet til Spanien. Det mener politiets anklager.

Begge mænd er tiltalt for 7 januar 2018, at have skudt en mand i benet og slået ham i ansigtet på Mosevej i Næstved. Den forurettede mand, som er 22 år, tilhører rocker-grupperingen Asgardians 89, som er en støttegruppe til Hells Angels.

De to mænd erkender tirsdag i Retten Næstved at tilhøre rocker-klubben Satudarah MC, men nægter sig skyldige i anklagen om skud.

Skulle feste i Barcelona

Det er politiets overbevisning, at de to tiltalte på henholdsvis 28- og 29 år flygtede fra gerningsstedet i Næstved til Spanien. De to tiltalte er uenige.

- Det var aftalt længe i forvejen, at vi skulle ned til Barcelona og fejre, at nogle tidligere prospects, var blevet fuldgyldige medlemmer, forklarede en af de tiltalte i retten, og afviste dermed, at turen til Spanien var en spontan flugt.

Det er kun den ene af de tiltalte, der har ønsket at afgive forklaring til retten.

Specialanklager Skipper Pelle Falsted argumenterede omvendt for, at de to tiltalte, måtte forlade landet i hast, da de ifølge anklagen skød en mand i benet 7 januar.

Blandt andet satte han spørgsmålstegn ved, hvorfor de to tiltalte skulle opholde sig så længe i Spanien.

- Vi har planlagt cirka en måned - for at holde suprisefesten og bare for at hygge os og holde ferie, lød svaret fra den 29-årige tiltalte.

Her satte anklageren spørgsmål ved, hvad tiltalte skulle leve af så længe, da han ikke er i fast arbejde.

Tiltalte svarede, at han skulle lave noget arbejde - som han selv sagde, var noget, som ikke havde relevans i sagen, men som han 'ikke ville råbe højt om i Retten'.

Se også: Rocker pågrebet i Malaga: Fængslet for skud

Blev aflyttet

Flere aflyttede telefonsamtaler blev afspillet i retten. I nogle af telefonsamtalerne bad tiltalte venner, som også var tilknyttet Satudarah om at låne ham penge, fordi han 'ikke havde nået at tage nok med til rejsen - da han måtte afsted hurtigt'.

Her forklarede tiltalte, at udsagnet ikke havde noget at gøre med, at han reelt måtte flygte fra Danmark.

- Vi (de to tiltalte red.) kørte mod Spanien, og havde god tid, så vi besluttede os for at tage et stop i Berlin. Her kom vi til at feste alt for meget, og brugte alle vores penge på sprut, damer og narko. Det var derfor vi manglede penge, og det kunne jeg ikke sige - derfor valgte jeg at sige, at vi ikke nåede at tage penge med.

Efter en international efterlysning, blev den ene af de to tiltalte anholdt i en lufthavn i Malaga. Senere blev også den anden anholdt i Malaga og udleveret til Danmark.

Risikerer dobbeltstraf

De to mænd er tiltalt for grov vold, samt paragraf 81a, den såkaldte bandeparagraf, som kan udløse dobbeltstraf. Det skyldes, at specialanklager Skipper Pelle Falsted mener, at volden var planlagt som et led i en optrapning af en konflikt mellem de to grupperinger.

- Det er af min overbevisning, at overfaldet er sket i et rocker-bandemiljø. Det er anklagemyndighedens vurdering, at begge tiltalte er tilknyttet rockerklubben Satudarah, og forurettede er tilknyttet Asgardians 89, sagde specialanklager Skipper Pelle Falsted i retten, hvorefter han fortalte om flere lignende sager i Næstved-området.

Der er endnu ikke afsagt påstand om straf, men på baggrund af tiltalen risikerer de to mænd mere end fire års fængsel og den ene tiltalte udvisning af Danmark.

Begge mænd har siddet varetægtsfængslet op til retssagen. Sagen er tildelt seks retsdage, og fortsætter tirsdag 22 januar.