Efter skud: Politiet opretter visitationszone

Flere skudepisoder på åben gade har nu fået Midt- og Vestsjællands Politi til at indføre visitationszone i store dele af Køge.

Det oplyser politikredsen på twitter.

Beslutningen er truffet i kølvandet på tirsdagens skudepisode i Ellemarken mod to personer, der fortsat i er i kritisk tilstand.

- Vi opretter visitationszonen, da vi har vurderet, at der er en igangværende konflikt mellem to lokale kriminelle grupperinger i Køge. Den ene gruppering holder til i området omkring Karlemoseparken i den nordlige del af Køge, og den anden omkring Ellemarken i den sydlige del af Køge” siger politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, Svend Larsen, og fortsætter:

- Det er vores opfattelse, at konflikten er årsag til skyderi i det åbne rum, senest i Ellemarken i går aftes. Vi skal have stoppet skyderierne og genoprettet trygheden. Visitationszonen gør det lettere for de mange betjente, vi har sendt til området, at undersøge om de antrufne personer bærer eller besidder våben, lyder det i en pressemeddelse.

Visitationszonen vil ifølge politiet vare frem til 12. februar klokken 18.00.

I politiets begrundelse for zonen lyder det, at der 'for tiden en forøget risiko for, at der inden for den etablerede zone sker voldelige sammenstød mellem kriminelle grupperinger, og at der dermed sker strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd'.

Med indførelsen har politiet dermed lov til at foretage stikprøvevis kontrol af, om nogen besidder eller bærer våben. Politiet kan herunder foretage besigtigelse af en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande (tasker, kufferter og lignende), herunder køretøjer.

Tirsdag aften klokken 20.27 måtte politiet for tredje gang på få uger rykke ud til meldinger om skud. På gerningsstedet fandt politiet to mænd på 26 og 31 år, der var hårdt kvæstet. De er efterfølgende blevet behandlet for alvorlige læsioner på Køge Sygehus.

Særligt de sidste uger er konflikten i de udsatte boligområder spidset til. Alene i sidste uge blev der ved to forskellige episoder affyret skud mellem unge.

Først mødte en 17-årig dreng op på skadestuen i Køge med skudsår i torsoen efter en skudepisode i Karlemosen. To dage senere måtte politiet rykke ud til endnu en episode.

Her slap to mænd på 18 og 21 år mirakuløst med livet i behold, da gerningsmænd åbnede ild mod den bil, de sad i i Gersagerparken i Greve.

Ifølge politiet indgår episoderne i efterforskernes samlede billede af den ulmende konflikt syd for København.

- Vi efterforsker bredt, men arbejder ud fra en tese om, at de to seneste skyderier udspringer af en langvarig og personrelateret, lokal konflikt mellem personer fra to boligområder i Køge, udtaler Jacob Olsen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen.