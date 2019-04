Efter skuddrab: Grædende kvinde satte lys

En 20-årig mand fra Nivå blev dræbt i aftes under et skudopgør, som politiet formoder er banderelateret

Grus på vejen, hvor blodet er skyllet væk fra vejen, er det eneste tegn på det drama, der ramte Rungsted Strandvej omkring klokken 18 i aftes.

Her blev en 20-årig mand dræbt af skud i det, som formentlig var et opgør mellem to bandefraktioner. Fire andre unge mænd i alderen 20-27 år blev såret.

Selve motivet til skyderiet er endnu ikke klarlagt, men Nordsjællands Politi arbejder ud fra teorien om, at det skyldes en uenighed mellem to lokale bandegrupperinger.

To buketter med røde roser er lagt ved den rasteplads, hvor skyderiet skete og kort før klokken 12 kom en kvinde med kort mørkt hår kørende i en lille sort bil og og nærmest løb hen til gerningsstedet med tårerne trillende ned ad kinderne og satte et gravlys.

Herefter satte hun sig på knæ og lavede korsets tegn.

Blomster på stedet, hvor den 20-årige mand blev dræbt. Foto: Jonas Olufson

De få folk, der går forbi, udtrykker overraskelse over, at sådan et drama rammer lige dette sted.

Blandt dem var Hans Aage Hjuler, der bor en kilometer fra gerningsstedet, men var til vinsmagning, da det skete. Derfor hørte han ikke noget, men fik pludselig sms'er fra sine børn, om han var okay.

- Det overrasker mig meget, for det er normalt et rolig område, siger Hans Aage Hjuler.

Ifølge politiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Thygesen har politiet en formodning om, at der var været 'en træfning' eller et møde mellem parterne inden skyderiet.

- Noget tyder på, at det her er en anden bølge, hvor man valgte at bruge skydevåben, siger Lau Thygesen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mødtes de på en cafe forinden, og at der er tale om to grupperinger fra henholdsvis Nivå og Kokkedal. Den dræbte er fra Nivå.

Anderledes dramatisk så Strandvejen ud lørdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Hans Aage Hjuler kan bedst forestille sig, at de har mødtes på havnen og så er kørt op på rastepladsen, fordi det er på vejen til Kokkedal.

14 mænd blev anholdt i aftes, men det bliver først afgjort i løbet af i dag, hvor mange af dem, der skal fremstilles i grundlovsforhør.

Nordsjællands Politi var massivt til stede i Rungsted umiddelbart efter skyderiet, hvor man udover sikring og indsamling af spor og oplysninger fra vidner også ledte efter en eller flere gerningsmænd til skyderiet.

- Jeg har stor forståelse for, at der kan opstå utryghed efter sådan en hændelse. Derfor vil vi også være ekstra synligt til stede, både i Rungsted og i andre dele af politikredsen, for at sikre, at borgerne igen føler sig trygge, siger Carsten Spliid, politiinspektør og linjechef for Forebyggelse og Nærhed, Nordsjællands Politi.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man henvende sig til Nordsjællands Politi på telefon 114.